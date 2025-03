Carmen Di Pietro: “Per me Paternostro era come un padre e un compagno. Ricevo la sua pensione come tutte le vedove, non mi sento in colpa”

Sabato 1 marzo, Carmen Di Pietro è stata protagonista della trasmissione Verissimo, dove ha condiviso ricordi significativi legati alla sua storia d’amore con Sandro Paternostro. La showgirl e il giornalista hanno avuto una relazione di cinque anni, seguita da due anni di matrimonio, fino alla prematura scomparsa di Paternostro, avvenuta il 23 luglio 2000.

Durante l’intervista, Carmen Di Pietro ha descritto la figura di Sandro Paternostro come fondamentale nella sua vita. “Sandro Paternostro mi ha fatto da tutto. Posso racchiudere tutto. Il mio fidanzato, il mio amante nel senso buono della parola, il mio tutto. Era anche il mio papà, mi dava quel senso di protezione, che secondo me un ventenne non avrebbe saputo darmi”, ha rivelato la cinquantanovenne, esprimendo quanto fosse profondo il legame tra di loro.

Inoltre, Di Pietro ha affrontato la questione della differenza d’età tra lei e Paternostro, sottolineando che questo aspetto non ha mai rappresentato un problema per lei. “Non pensavo all’età, io stavo bene con lui. Punto. Per me non aveva età”, ha affermato con decisione. Questo commento ha messo in evidenza la sua visione positiva riguardo alla loro relazione, che ha superato le convenzioni sociali.

Un tema delicato che è emerso durante l’intervista è stato quello della pensione di reversibilità, di cui Carmen Di Pietro è beneficiaria. Silvia Toffanin, conduttrice del programma, ha menzionato le critiche ricevute dalla showgirl per il fatto di percepire ancora tale pensione. Di Pietro ha risposto con fermezza: “Quello è un altro tasto dolente, però non c’è niente di male. Se ce l’ho ancora? Birichina. Comunque sì, hai fatto benissimo a chiedermelo, così finalmente mi tolgo questo sassolino dalla scarpa. Essendo vedova perché dovrei vergognarmi? Allora tutte le vedove dovrebbero vergognarsi di prendere la pensione di reversibilità. Tutto qua, chiudo l’argomento”.

La showgirl ha inoltre rivelato di aver avuto altre relazioni nel corso degli anni, ma di non essersi mai risposata. “Io non mi sono mai sposata, ho avuto una benedizione in chiesa con il papà dei miei figli (Giuseppe Iannoni, ndr). Lo adoro e tra l’altro andiamo d’accordo più ora di quando stavamo insieme”, ha spiegato Carmen Di Pietro, evidenziando il buon rapporto che mantiene con il padre dei suoi figli.