Dopo il mio divorzio, ho portato una nuova compagna a una festa, ma la reazione della mia ex moglie è stata tutt’altro che prevista: « Idiota! » e poi scoppiò a ridere

Dopo il mio divorzio, ho portato una nuova compagna a una festa di famiglia, convinto che fosse il momento giusto per fare quel passo. La mia ex moglie, però, ha avuto una reazione che non mi aspettavo affatto. « Idiota! » esclamò e poi scoppiò a ridere, lasciandomi senza parole. In quel momento, la situazione divenne improvvisamente caotica e confusa.

Pensavo di aver preso la decisione giusta quando decisi di separarmi da Isabel, mia moglie da vent’anni. La nostra relazione era ormai logora, e sentivo che non c’era più spazio per nessuna emozione. Non c’era più nulla di nuovo da scoprire, nulla che potesse riportare la passione che avevamo avuto un tempo. Ma la decisione di divorziare non è mai facile, soprattutto quando ci sono dei figli coinvolti. Mi sentivo intrappolato in una routine che non sapevo come rompere.

Poi, all’improvviso, la vita mi ha portato Jenna. L’ho incontrata in modo casuale, a una serata di giochi da tavolo organizzata da un amico in comune. Isabel non era presente quella sera, e, a dirla tutta, probabilmente la mia vita avrebbe preso una direzione completamente diversa se fosse stata lì. Jenna aveva 46 anni, e non era certo la classica donna giovane con cui si immagina di tradire la propria moglie. Era una donna matura, affascinante e che mi faceva sentire di nuovo vivo, come se qualcosa si fosse risvegliato dentro di me, qualcosa che non sapevo nemmeno di aver perso.

Ci siamo trovati subito, senza forzature, come se fossimo due pezzi di un puzzle che finalmente si incastravano. Mi sentivo di nuovo me stesso, più giovane, più vivace, e soprattutto, mi sentivo desiderato e apprezzato. Non avevo mai tradito mia moglie, ma con Jenna tutto sembrava diverso. Sembrava giusto, ed è stato difficile non lasciarsi trasportare da quella sensazione.

La mia scelta, però, non è stata semplice. Da una parte c’erano i vent’anni di matrimonio con Isabel, una vita costruita insieme, due figli e la stabilità che avevamo creato. Dall’altra, c’era l’incertezza di una nuova relazione, il desiderio di provare qualcosa di nuovo, di vivere la vita in un modo diverso, senza rimpianti. La scelta, in effetti, non sarebbe stata così difficile per molti, ma io sapevo che sarebbe stata una decisione che avrebbe avuto delle conseguenze durature.

Non ero sicuro di come Isabel avrebbe reagito, ma quando mi trovai finalmente davanti a lei, non riuscii a non parlarle. Era tardi quella sera, la casa sembrava più vuota del solito, e mi sembrava di vedere le macerie di quello che era stato un tempo il nostro matrimonio. Mi resi conto che avevo pensato a Jenna per tutto il giorno, e quando entrai, mia moglie stava leggendo alcune email di lavoro. Alzò lo sguardo e sorrise, come sempre, con quella luce negli occhi che mi aveva sempre fatto sentire al sicuro. Ma quella sera, quel sorriso non mi fece sentire bene. Sapevo che non avrei potuto più fare finta che tutto fosse normale.

E così, senza preavviso, le dissi: « Penso… penso che dobbiamo parlare di noi. Del fatto che… voglio il divorzio. »

Il suo sorriso svanì in un attimo, e la sua espressione divenne vuota, come se le parole che avevo detto avessero colpito un punto dolente che non sapevo neanche esistesse. Rimase in silenzio per quello che mi sembrò un tempo infinito, e quasi mi sentii sollevato da quel silenzio. Ma quando finalmente parlò, la sua voce era calma, ma tesa. « Dici sul serio? Dopo vent’anni, così, all’improvviso? » disse, e in quel momento mi sembrò che il tempo si fosse fermato. Non sapevo come rispondere, e cercai di giustificarmi con parole che suonavano tutte troppo banali: « Siamo cresciuti in direzioni diverse, non è colpa tua, è colpa mia. »

Eppure, Izzy mi ascoltò senza interrompermi, senza recriminare. Alla fine, annuì lentamente, con un sorriso triste che riusciva a malapena a sollevare le sue labbra. « Se è davvero quello che vuoi, Marcus, non ti ostacolerò. Spero solo che non te ne pentirai mai. »

Quella notte mi perseguitò per settimane. Non avrei mai pensato che le parole di Izzy potessero avere un peso così grande, ma nel profondo, sapevo che avevo preso una decisione irrevocabile.

Il divorzio, per quanto difficile, si concluse abbastanza velocemente. I miei figli, Caleb e Maya, sembravano accettare la situazione, anche se Maya evitava di guardarmi negli occhi. Sapevo che sarebbe stato difficile per loro, ma avevo fatto la scelta di seguire il mio cuore.

Jenna, nel frattempo, mi fece sentire più giovane e più vivo che mai. I nostri appuntamenti erano fantastici, e mi sentivo come il centro del suo mondo. Era concentrata su di me, su di noi, e questo mi faceva sentire più sicuro di me stesso.

Passarono i mesi, e il divorzio si concluse senza intoppi. Quando si avvicinò il 15° compleanno di Maya, pensai che fosse il momento giusto per presentare ufficialmente Jenna alla famiglia. Ma quella festa, che pensavo fosse l’inizio di una nuova fase, si trasformò in qualcosa di inaspettato. La reazione della mia ex moglie e della sua famiglia fu qualcosa che non avevo immaginato nemmeno nei miei incubi più terribili.