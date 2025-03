C’è Posta per te, Lukaku emoziona Emanuele, il ragazzo che ha sconfitto la leucemia: ‘La tua forza è d’ispirazione’

L’edizione 2025 di C’è Posta per te si è conclusa con una storia toccante, andata in onda sabato 1 marzo, che ha visto come protagonista Romelu Lukaku, attaccante del Napoli e della nazionale belga. La puntata ha avuto come fulcro la richiesta di Francesca, una giovane di 22 anni, che desiderava sorprendere il fidanzato Emanuele, un ragazzo che ha affrontato una dura battaglia contro la leucemia. Dopo 12 cicli di chemioterapia e un trapianto di midollo osseo, donatogli dalla sorella, Emanuele è riuscito a sconfiggere la malattia.

Nel corso della trasmissione, Francesca ha espresso il suo amore e il suo sostegno incondizionato per il fidanzato. “Ce l’hai sempre messa tutta, se oggi parliamo di futuro è merito del tuo coraggio. Voglio passare il resto della mia vita con te,” ha dichiarato Francesca, mentre Emanuele ascoltava attentamente.

La giovane ha anche condiviso una lettera, letta da Maria De Filippi, che ha riassunto il loro percorso insieme. Hanno ricordato il loro primo incontro, avvenuto quando Francesca aveva solo 17 anni, e l’impatto devastante della diagnosi di leucemia, che ha colpito la loro vita come un fulmine a ciel sereno. “Nella testa avevo solo quella parola, leucemia, arrivata all’improvviso nella nostra vita per offuscare la felicità,” ha spiegato Francesca.

La sorpresa di Romelu Lukaku è stata un momento emozionante per Emanuele. L’attaccante, entrando in studio, ha abbracciato il giovane e gli ha detto: “Sei un grande, con te sono al sicuro.” Durante l’incontro, Lukaku ha regalato a Emanuele la maglia del Napoli e dei biglietti per assistere a una partita della sua squadra del cuore. “Sei tu un grande, sei un leone per me. La tua storia è stata di ispirazione, un esempio. La tua fidanzata è eccezionale, sempre al tuo fianco,” ha aggiunto Lukaku, sottolineando l’importanza del supporto che Francesca ha fornito al fidanzato durante la malattia.

Emanuele, visibilmente emozionato, ha risposto: “Ho passato un periodo della mia vita in cui ne ho viste tante, di tutti i colori. La mia ragazza non mi ha mai lasciato solo.” Questo scambio di parole ha messo in luce la forza del loro legame e il sostegno reciproco che hanno trovato l’uno nell’altra durante i momenti più difficili.

La puntata si è conclusa con un messaggio di speranza e resilienza, evidenziando come l’amore e il supporto possano fare la differenza in situazioni di grande difficoltà. La storia di Emanuele e Francesca è diventata un simbolo di lotta e determinazione, e la presenza di Lukaku ha reso il momento ancora più speciale.