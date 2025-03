Incidente mortale a Zapponeta: un ragazzo di 19 anni deceduto e dieci feriti, inclusa una bimba di sei anni

La tragedia si è consumata domenica sera lungo la strada provinciale 141, che collega Manfredonia a Margherita di Savoia, all’altezza di Zapponeta (Foggia). La vittima, Angelo Spina, un giovane meccanico originario di Margherita di Savoia, è deceduto in un maxi incidente che ha coinvolto cinque veicoli. Angelo, noto nella comunità per la sua famiglia rispettata, era passeggero di una Seat Leon, insieme ad altri tre amici. L’auto era guidata da un amico, attualmente ricoverato in ospedale a Barletta con una prognosi di 30 giorni.

In totale, dieci persone sono rimaste ferite nell’incidente. Tra queste, una terza persona che viaggiava con Angelo è stata trasportata a Barletta, mentre un altro amico, anch’egli ferito, è stato elitrasportato all’ospedale di Foggia, dove versa in prognosi riservata. Le altre due auto coinvolte nell’incidente trasportavano tre bambini. Una Fiat 600 conteneva due uomini e due bambine, di 11 e 6 anni; quest’ultima è stata ricoverata in rianimazione a Foggia a causa di lesioni all’addome e al torace. Un’altra Fiat 500 era occupata da una famiglia composta da padre, madre e una figlia di 12 anni.

L’allerta per l’incidente è stata lanciata da automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. I carabinieri, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, stanno conducendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le prime informazioni suggeriscono che un sorpasso azzardato possa essere stato il fattore scatenante della tragedia.

Il lutto per la scomparsa di Angelo Spina ha colpito profondamente la comunità locale, con numerosi messaggi di cordoglio apparsi sui social media. Un amico, Salvatore, ha espresso il proprio dolore su Facebook, scrivendo: “Il dolore è forte e lo avvertiamo anche noi che siamo genitori. La paura più grande è quella di ricevere ‘la telefonata’ che ti distrugge la vita. La mia famiglia si stringe al dolore della famiglia Spina, da sempre amici, stretti da un legame di grande rispetto. Ciao Angelo, grande ragazzo pieno di valori e educazione”.

La tragica scomparsa di Angelo ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona, già nota per la sua intensa circolazione. La comunità di Margherita di Savoia è in lutto, e molti si sono uniti per ricordare il giovane, il cui futuro promettente è stato tragicamente interrotto. L’incidente ha suscitato anche una riflessione sulla necessità di maggiore attenzione alla guida e sul rispetto delle norme stradali.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni degli altri feriti e sull’indagine in corso, la famiglia di Angelo si trova a dover affrontare un dolore inimmaginabile. La perdita di un giovane così promettente rappresenta un colpo per tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano.

La comunità di Margherita di Savoia e i suoi amici si stanno unendo per offrire supporto alla famiglia di Angelo, mentre si preparano a commemorare la sua vita. La tragedia ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo, lasciando un vuoto incolmabile.