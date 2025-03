Bimba di un anno ingerisce due pile a bottone, rimosse d’urgenza a Catania

Un intervento chirurgico d’urgenza è stato necessario per una bambina di appena un anno, che ha ingoiato due batterie a bottone. L’operazione si è svolta presso l’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, dove la piccola è stata trasferita dopo una prima visita al pronto soccorso dell’ospedale di Acireale.

La situazione è stata rilevata dai genitori della bambina, che, accortisi dell’incidente, l’hanno immediatamente portata in ospedale, informando i medici riguardo all’ingestione delle batterie. Gli accertamenti diagnostici effettuati hanno confermato la presenza dei corpi estranei nel suo organismo.

Data la gravità della situazione, i medici dell’ospedale di Acireale hanno prontamente contattato il Pronto Soccorso Pediatrico del presidio ospedaliero Garibaldi-Nesima, noto per le sue attrezzature adeguate a trattare pazienti così piccoli. La disponibilità del personale sanitario ha permesso di organizzare rapidamente il trasferimento della bambina, che è stata quindi sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza.

L’operazione si è svolta con successo, grazie all’intervento tempestivo del personale medico. “Una volta arrivata al Pronto Soccorso Pediatrico, è stato prontamente allertato il gastroenterologo, dott. Domenico Catarella, insieme agli anestesisti della sala operatoria, dott. Giuseppe Calabrese e dott.ssa Lucia Terranova. Grazie alla loro tempestiva collaborazione, si è proceduto con successo alla sedazione e rimozione dei corpi estranei”, hanno spiegato i rappresentanti dell’ospedale.

Dopo l’intervento, la bambina è stata posta sotto osservazione nel Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale Garibaldi-Nesima. Attualmente, le sue condizioni sono stabili e non sono state riscontrate complicazioni post-operatorie. La piccola verrà monitorata per alcune ore per garantire che non ci siano effetti avversi dovuti all’ingestione delle batterie.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei bambini e alla necessità di vigilanza da parte dei genitori. Le batterie a bottone, se ingerite, possono rappresentare un grave rischio per la salute dei bambini, poiché possono causare danni interni e altre complicazioni. È fondamentale che i genitori prestino attenzione agli oggetti che i bambini possono mettere in bocca, in particolare quelli di piccole dimensioni che possono facilmente essere ingeriti.

Questo episodio ha richiamato l’attenzione sull’importanza di un pronto intervento medico in situazioni di emergenza, evidenziando come la rapidità delle azioni possa fare la differenza tra un esito positivo e uno negativo. La prontezza dei medici nel riconoscere la gravità della situazione e nel trasferire la bambina in una struttura più attrezzata ha permesso di evitare potenziali complicazioni.