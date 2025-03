Massimo Ciavarro: “Eleonora Giorgi ha conservato la sua bellezza fino alla fine”

Eleonora Giorgi, attrice simbolo del cinema e del teatro italiano, è stata commemorata oggi nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come la “Chiesa degli Artisti” a Piazza del Popolo in Roma. La cerimonia funebre, che si è svolta alle 16, ha visto la partecipazione di numerosi amici, familiari e colleghi, uniti per rendere omaggio alla sua vita e alla sua carriera, dopo la sua scomparsa avvenuta il 3 marzo a causa di un tumore al pancreas.

Il vescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e rettore della Basilica, ha officiato le esequie insieme a Don Fabrizio Gatta. La cerimonia è stata caratterizzata da un’atmosfera intima, come richiesto dalla stessa Giorgi, che aveva espresso il desiderio di un funerale che riflettesse la sua personalità e il suo spirito.

Durante la cerimonia, Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora Giorgi, ha condiviso parole toccanti, dichiarando: “È stata bellissima fino all’ultimo momento.” Le sue parole hanno risuonato tra i presenti, evidenziando l’affetto e il rispetto che molti nutrivano nei confronti dell’attrice.

In un comunicato ufficiale, la Basilica ha confermato che durante il funerale verranno eseguiti i brani musicali “Wish You Were Here” dei Pink Floyd e “Whiter Shade of Pale” dei Procol Harum, scelte direttamente da Giorgi. Queste musiche hanno contribuito a creare un’atmosfera di celebrazione della vita dell’attrice, piuttosto che un semplice lutto.

In aggiunta, è stata prevista una lettura speciale della “Preghiera degli Artisti”, a cura della giornalista e artista Catia Acquesta, che ha voluto rendere omaggio alla carriera e alla vita di Eleonora Giorgi. La lettura della preghiera ha rappresentato un momento di riflessione e di connessione tra i presenti, sottolineando l’importanza che l’arte e la creatività hanno avuto nella vita dell’attrice.

La nota diffusa dalla Basilica ha descritto Giorgi come una persona che ha affrontato la malattia con “forza e serenità, con dignità e ironia”, una testimonianza del suo carattere e della sua resilienza. Questo aspetto è stato particolarmente evidenziato durante la cerimonia, dove molti hanno ricordato non solo la sua carriera, ma anche la sua capacità di affrontare le sfide della vita con un sorriso.

La cerimonia ha visto la partecipazione di molti volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno voluto rendere omaggio a una delle figure più iconiche del cinema italiano. La presenza di amici e colleghi ha dimostrato quanto Eleonora Giorgi fosse amata e rispettata nel suo campo, e il suo lascito artistico continuerà a vivere attraverso le sue opere e i ricordi di chi l’ha conosciuta.

Le esequie di Giorgi non sono state trasmesse in diretta televisiva, ma sono state seguite da un vasto pubblico attraverso i social media e le notizie. Molti fan e sostenitori hanno espresso il loro cordoglio e la loro ammirazione per l’attrice, condividendo ricordi e tributi online.