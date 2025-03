STEP, Lorella Boccia e l’involontario sgambetto a De Martino: la risposta del presentatore

Nella serata di martedì 4 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile (noto anche come STEP), condotto da Stefano De Martino. L’episodio ha offerto al pubblico un siparietto esilarante che ha coinvolto Lorella Boccia, ex ballerina di Amici, durante una delle prove del comedy show tenutosi presso l’Auditorium Rai di Napoli. La situazione comica è emersa quando Lorella, bendata per partecipare a un gioco, ha involontariamente colpito il conduttore, generando una reazione di risate fragorose tra il pubblico presente.

Il gioco in questione, chiamato Patapouf, è una variazione del classico gioco della sedia, ma con la particolarità di svolgersi al buio. Durante la prova, i concorrenti, tra cui Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Peppe Iodice, Carmen Di Pietro e Lorella Boccia, si sono dovuti muovere liberamente mentre la musica suonava. Quando la musica si è interrotta, il compito era quello di afferrare un pouf. Mentre Stefano De Martino cercava di dare indicazioni ai concorrenti per aiutarli a trovare i pouf, Lorella Boccia ha cercato di orientarsi da sola, finendo per colpirlo accidentalmente. Il conduttore, visibilmente imbarazzato, ha reagito spostandosi rapidamente e scoppiando in una risata contagiosa. Lorella, accorgendosi dell’incidente, si è fermata per un attimo, concedendo così un vantaggio agli altri concorrenti.

In merito agli ascolti, la puntata del 4 marzo ha registrato un buon successo, con 2.195.000 spettatori e un share del 14.7% su Rai2. Questi risultati confermano Stasera tutto è possibile come uno dei programmi comici più apprezzati della televisione italiana, consolidando la sua posizione nella programmazione della seconda rete.

L’episodio ha generato un notevole interesse sui social media, dove il siparietto tra Lorella Boccia e Stefano De Martino è diventato rapidamente virale. Gli utenti hanno condiviso clip e commenti divertenti, sottolineando l’inaspettata situazione comica che si è creata sul palco. Questo tipo di interazione tra i concorrenti e il conduttore è uno degli elementi che rendono Stasera tutto è possibile un format amato dal pubblico, capace di mescolare elementi di gioco e intrattenimento.

Il programma, che si distingue per il suo approccio leggero e divertente, continua a attrarre un vasto pubblico, grazie anche alla presenza di ospiti e concorrenti di talento. Stefano De Martino, con il suo carisma e il suo senso dell’umorismo, riesce a mantenere alta l’attenzione, creando momenti di grande ilarità e spontaneità.