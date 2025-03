Dominique Pelicot, la figlia Caroline: “Mio padre mi ha abusata per 10 anni”

Caroline Darian, figlia di Dominique Pelicot, ha recentemente denunciato il padre per abusi sessuali che afferma di aver subito dal 2010 al 2020. Questa accusa arriva dopo che Pelicot è stato condannato per aver drogato e fatto stuprare la moglie, Gisèle Pelicot, da sconosciuti. La donna, 46 anni, ha parlato di un profondo senso di tradimento e vergogna nei confronti del padre, che ha distrutto la sua famiglia.

Secondo fonti di BFM TV, Darian avrebbe presentato una denuncia contro Pelicot. La sua storia è stata recentemente narrata nel libro “E ho smesso di chiamarti papà”, pubblicato in Italia, dove descrive la sua drammatica esperienza familiare e il trauma subito.

Durante le indagini sulle violenze perpetrate contro la madre, sono emerse prove inquietanti, tra cui due fotografie scattate in luoghi distinti, compresa la casa dei genitori della vittima nella regione di Parigi. In una di queste immagini, Caroline si trovava nella stessa posizione in cui si trovava sua madre prima di essere stuprata. Sono stati trovati anche montaggi comparativi tra madre e figlia, oltre a file intitolati “mia figlia nuda il 9 luglio 2020”, che mettevano a confronto la parte anteriore del corpo delle due donne.

Il sequestro dei dispositivi informatici di Pelicot ha rivelato conversazioni su Skype con un utente anonimo, a cui l’uomo inviava immagini e video della nudità della figlia. Dominique Pelicot ha sempre negato le accuse di abuso, ma le evidenze emerse durante le indagini hanno sollevato interrogativi inquietanti.

Caroline ha dichiarato alla BBC: “Sono convinta di essere stata drogata per essere violentata […] ma non ho prove. Mio padre lo ha sempre negato, ma ogni volta ha dato versioni diverse”. Queste parole evidenziano la complessità e la gravità della situazione, lasciando spazio a interrogativi su quanto realmente accaduto durante quegli anni.

Lo scorso dicembre, Dominique Pelicot è stato condannato a 20 anni di carcere per i crimini avvenuti a Mazan, un piccolo paese nel sud della Francia. Il tribunale di Vaucluse ha emesso la sentenza dopo un processo di quattro mesi, durante il quale sono stati giudicati colpevoli anche 51 uomini, di età compresa tra 27 e 74 anni, accusati di stupro aggravato tra il 2011 e il 2020.

La vicenda di Caroline e Dominique Pelicot ha messo in luce una serie di abusi e violenze che hanno segnato profondamente la vita di queste persone. La denuncia di Caroline rappresenta non solo un atto di coraggio, ma anche un tentativo di rompere il silenzio su dinamiche familiari devastanti e su un sistema che spesso non riesce a proteggere le vittime.

Il libro di Darian offre uno sguardo intimo e doloroso sulla sua esperienza, evidenziando le difficoltà di affrontare un passato segnato da traumi e violenze. La pubblicazione ha attirato l’attenzione sull’importanza di dare voce a chi ha subito abusi, incoraggiando altre vittime a parlare e a cercare giustizia.