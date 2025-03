Eleonora Giorgi ironizza: ‘Speriamo che il Papa non mi rubi la scena’, il racconto di Andrea Rizzoli

Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, ha condiviso dettagli toccanti riguardo agli ultimi giorni di vita della madre, scomparsa a causa di un tumore al pancreas. In un’intervista con Elvira Serra per Il Corriere della Sera, Rizzoli ha descritto come la sua famiglia fosse consapevole della gravità della situazione e di come Giorgi avesse accettato l’idea di non poter guarire. La serenità con cui ha affrontato la malattia è stata evidente anche nelle sue apparizioni pubbliche.

Il mattino di lunedì, Eleonora è deceduta alle 9.15, con Massimo Ciavarro al suo fianco. Andrea ha raccontato: “Sapevamo che sarebbe successo, eravamo coscienti di come sarebbe finito il viaggio. È andata via tranquilla… lei ci ha aspettato e si è addormentata tenendo me in una mano e lui nell’altra”. Questo momento di intimità ha rappresentato un ultimo saluto carico di amore e affetto.

Durante le settimane precedenti alla sua morte, i medici avevano deciso di aumentare la somministrazione di fentanyl e morfina, farmaci che, come spiegato da Andrea, “a dosi così alte ti lasciano nell’abbraccio del sonno”. Mentre il tumore si estendeva, Eleonora ha avuto un ultimo momento di lucidità il sabato precedente alla sua morte, quando ha potuto affacciarsi alla finestra e ammirare gli aironi con i suoi figli.

Rizzoli ha ricordato: “Da giorni mangiava solo l’insalata di finocchi, arance e olive che preparava Paolo e l’estratto di carota, mela e arancia che facevo io: per noi era un modo bello di prenderci cura di lei, perché non potevamo fare nient’altro per aiutarla”. Tuttavia, in un gesto di affetto, Eleonora ha chiesto il suo piatto preferito, il salmone affumicato, e i figli glielo hanno portato.

Nonostante le difficoltà, Giorgi ha mantenuto il suo spirito ironico fino alla fine. Andrea ha raccontato che, a volte, riceveva meme che ironizzavano sulla corsa tra Eleonora e il Papa su chi sarebbe morto prima. “Speriamo che ‘sto papa non mi rubi la scena”, scherzava Giorgi, dimostrando il suo carattere vivace e il suo senso dell’umorismo, anche in un momento così difficile.

In merito alle sue ultime volontà, Eleonora Giorgi ha espresso il desiderio di essere cremata. I suoi figli stanno cercando di ottenere la dispensa necessaria per poter lasciare l’urna in un luogo a loro particolarmente caro, il Santuario della Madonna del Sorbo a Campagnano. “Se non fosse possibile, disperderemo le ceneri sulle Dolomiti, che lei amava molto”, ha dichiarato Andrea.

La scomparsa di Eleonora Giorgi ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari e nel panorama culturale italiano. L’attrice, nota per il suo talento e la sua personalità, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta. La sua storia è un esempio di come la vita possa essere affrontata con dignità e umorismo, anche nei momenti più bui.