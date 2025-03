Eleonora Giorgi, l’amica Nicoletta Ercole: “Esclusa dai David. Mi chiese di salutare Ornella Muti”

Nicoletta Ercole, costumista e amica di Eleonora Giorgi da oltre 60 anni, ha condiviso con il Messaggero dettagli commoventi sulla loro lunga amicizia e sulle ultime conversazioni avute con l’attrice prima della sua scomparsa. Giorgi, che è morta mercoledì 5 marzo, aveva espresso il desiderio di avere una canzone dei Pink Floyd durante il suo funerale, celebrato nella Chiesa degli Artisti.

Nicoletta ha descritto Eleonora come una figura sorellare nella sua vita, con cui ha condiviso non solo esperienze professionali, ma anche momenti personali significativi. La loro amicizia è iniziata quando entrambe avevano solo 13 anni e si è evoluta nel tempo, con Ercole che ha lavorato come costumista e Giorgi come attrice. I legami familiari sono altrettanto forti, con i rispettivi figli che hanno sviluppato una profonda amicizia.

Dopo aver ricevuto la diagnosi della sua malattia, Giorgi ha cominciato a parlare del suo funerale. Nicoletta ha rivelato: “Mi confidò che avrebbe voluto due brani in chiesa, ‘Wish you were here’ dei Pink Floyd all’ingresso e ‘Whiter Shade of Pale’ all’uscita. Erano le canzoni della nostra adolescenza”. Queste canzoni non solo rappresentano un legame con il passato, ma anche un tributo alla loro amicizia.

Ercole ha anche ricordato momenti difficili che hanno colpito Giorgi, come l’esclusione dal Festival di Sanremo nel 2022. Ha commentato: “È abbastanza surreale che quest’anno Bianca Balti, malata come lei, l’abbia ricordata. L’anno scorso non la volevano ai David di Donatello, poi grazie ad amici cari le fu concesso di consegnare il premio a Michele Riondino, che aveva scoperto proprio lei”. Questi eventi hanno messo in luce le ingiustizie e le sfide che Giorgi ha affrontato nel corso della sua carriera.

Le due amiche si sono sentite per l’ultima volta circa dieci giorni prima della morte di Eleonora. Nicoletta ha descritto il messaggio vocale ricevuto il 22 febbraio, in cui Giorgi diceva: “Purtroppo questa è l’ultima volta che ci sentiamo, non ho più la forza di fare niente, di parlare, neanche di mettere un cuoricino. Le cure per il dolore mi stanno debilitando. Ti voglio bene, ti prego di dirlo anche a Francesca (Ornella Muti)”. Questo messaggio ha evidenziato non solo la gravità della situazione di Giorgi, ma anche l’affetto che nutriva per le persone a lei care.

Il funerale di Eleonora Giorgi si è tenuto in un’atmosfera di grande commozione, con amici e colleghi che si sono riuniti per onorare la sua memoria. L’attrice, nota per il suo talento e la sua personalità vivace, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e della televisione italiana. La sua assenza sarà profondamente sentita non solo dai familiari, ma anche da tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata.

Nicoletta Ercole ha concluso il suo racconto sottolineando l’importanza dell’amicizia e dei legami affettivi, specialmente nei momenti difficili. La loro connessione, che ha resistito alla prova del tempo, è un esempio di come le relazioni possono influenzare le nostre vite in modi profondi e significativi.