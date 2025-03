Irene perde la vita in un incidente frontale mentre si recava al lavoro in aeroporto a Firenze: era madre di due gemelli

Nel pomeriggio di martedì 4 marzo, un grave incidente stradale ha avuto luogo lungo il bypass del Galluzzo, precisamente sulla strada statale 741, che collega via Senese allo svincolo dell’A1 e all’imbocco della Firenze-Siena. L’incidente ha avuto esito fatale per Irene Furiesi, 37 anni, originaria di Montelupo Fiorentino, cresciuta a Fibbiana e residente da qualche anno a Tavarnelle Val di Pesa, frazione di Barberino. Irene, madre di due gemelli di 4 anni, lavorava come duty officer per la Toscana Aeroporti Handling presso l’aeroporto di Peretola.

Secondo le informazioni disponibili, Irene stava viaggiando da sola verso il suo posto di lavoro quando la sua vettura ha subito un impatto frontale con un altro veicolo. A bordo di quest’ultimo si trovavano un uomo di 60 anni e una donna di 53, entrambi rimasti feriti e trasportati in codice giallo agli ospedali di Torregalli e Careggi.

Purtroppo, per Irene non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’incidente erano troppo gravi e, all’arrivo dei soccorritori, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Attualmente, la dinamica dell’incidente è oggetto di indagine. Le prime ipotesi suggeriscono che un malore improvviso possa aver causato la perdita di controllo dell’auto da parte di Irene, portandola a invadere l’altra corsia. La Polizia Stradale di Siena ha già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza nel tunnel e lungo la statale per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La notizia della tragica scomparsa di Irene ha colpito profondamente la comunità locale. Lascia il marito e i suoi due piccoli gemelli, e la sua morte ha suscitato una reazione di cordoglio collettivo. Anche il sindaco di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli, ha espresso le sue condoglianze: “In un momento di dolore così profondo non esistono parole che possano alleviare la sofferenza di un simile lutto. Serve amore e vicinanza e, a nome dell’intera comunità, ci stringiamo al marito e alla famiglia in un abbraccio sincero per la perdita di una donna straordinaria, amata da tutti.”

Il sindaco ha anche assicurato che la comunità non farà mancare il proprio sostegno alla famiglia di Irene in questo difficile momento. La tragedia ha messo in evidenza non solo la perdita di una vita giovane e promettente, ma anche l’impatto devastante che tali eventi hanno sulle famiglie e sulle comunità.

L’incidente ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre rilevante e critico. Le autorità locali e le forze dell’ordine sono chiamate a riflettere su come migliorare le condizioni delle strade e garantire la sicurezza degli automobilisti. In questo contesto, l’indagine in corso cercherà di fare luce sulle cause dell’incidente e di prevenire futuri tragici eventi.