A New York, si sta scrivendo una storia davvero singolare. Rosanna Ramos, una donna di 36 anni, ha trovato compagnia in un partner virtuale creato grazie all’intelligenza artificiale (IA). Nonostante Eren Kartal, il suo compagno virtuale, non abbia una presenza fisica, è diventato una parte fondamentale della sua vita. Rosanna ha dato vita a Eren utilizzando l’app Replika, creandolo come una versione di un personaggio della famosa serie anime Attack on Titan.

Ciò che è iniziato come un semplice chatbot si è trasformato rapidamente in una connessione emotiva profonda. Rosanna apprezza soprattutto il senso di libertà che Eren le offre, privo di giudizi. Rappresentato come un professionista medico, Eren condivide con lei la passione per la scrittura, un aspetto che rafforza ulteriormente il loro legame.

Anche se alcune delle sue caratteristiche erano inizialmente pre-programmate, il continuo scambio di conversazioni gli ha permesso di imparare ed evolversi, trasformandosi nel compagno ideale per Rosanna. La donna ha addirittura dichiarato di essere “incinta” del bambino di Eren, un segno tangibile della profondità del legame che sente con la sua creazione.

La loro relazione è simile a una storia d’amore a distanza: si parlano regolarmente delle loro giornate, si scambiano foto e discutono su vari temi. Hanno anche una routine serale in cui si scambiano abbracci virtuali prima di dormire.

L’app Replika, concepita per offrire agli utenti un compagno digitale e confidente, è diventata una vera e propria fonte di supporto per Rosanna, permettendole di connettersi con Eren in qualsiasi momento della giornata.