Bambina di 9 anni travolta da un’auto sotto gli occhi della madre: finisce contro il muro di una casa

Ieri, giovedì 6 marzo, un tragico incidente ha coinvolto una bambina di 9 anni in via Caduti del Lavoro a Pisa. La piccola, mentre passeggiava con la madre, è stata colpita da un’automobile, subendo un impatto violento che l’ha sbalzata per diversi metri, facendola finire contro il muro di un’abitazione nelle vicinanze. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi della madre, che ha immediatamente contattato i soccorsi, assistita da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Le autorità stanno attualmente ricostruendo la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, la madre e la figlia stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un’autovettura, che sopraggiungeva, ha colpito la bambina. Dopo l’impatto, la madre e i testimoni presenti hanno allertato i servizi di emergenza per garantire un rapido trasporto della bambina in ambulanza verso il pronto soccorso.

L’automedica è giunta prontamente sul luogo dell’incidente e ha immediatamente prestato soccorso alla piccola, la quale, dopo il volo di diversi metri e l’impatto contro il muro, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Cisanello per ricevere le cure necessarie. Gli esami esterni effettuati dai medici hanno escluso la presenza di gravi lesioni, ma la bambina è stata comunque trattenuta in reparto per ulteriori accertamenti, in particolare per valutare eventuali danni agli organi interni.

La madre della bambina ha fornito una testimonianza dettagliata dell’accaduto ai soccorritori e alle forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi sul posto per comprendere meglio le circostanze dell’incidente. L’attenzione delle autorità è rivolta a raccogliere tutte le informazioni necessarie per chiarire la situazione e stabilire eventuali responsabilità.

In seguito all’incidente, i medici hanno mantenuto un riserbo assoluto sulle condizioni di salute della bambina, limitandosi a confermare che, al momento, non sono state riscontrate lesioni gravi. Tuttavia, la decisione di trattenere la piccola in ospedale per ulteriori controlli evidenzia la necessità di monitorare attentamente la sua situazione.

Questo evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che sono stati colpiti dalla gravità dell’incidente. Molti cittadini si sono detti solidali con la famiglia della bambina e hanno espresso la loro speranza per una pronta guarigione. La sicurezza stradale è un tema di crescente rilevanza, soprattutto in aree urbane dove il traffico veicolare è intenso e il rischio di incidenti aumenta.

Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’incidente e per garantire che simili episodi non si ripetano in futuro. Le autorità competenti stanno esaminando le testimonianze dei testimoni e le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Questo lavoro è fondamentale per garantire giustizia e sicurezza, non solo per la famiglia della bambina coinvolta, ma anche per tutti i cittadini di Pisa.