Barbara De Santi abbandona Uomini e Donne insieme a Ruggiero D’Andrea: “Parti con me?”

Nella puntata di oggi, 7 marzo, di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha sorpreso il pubblico lasciando lo studio insieme a Ruggiero D’Andrea, il cavaliere che è riuscito a conquistarla in breve tempo. Durante una sfilata emozionante, Barbara ha invitato Ruggiero a unirsi a lei in passerella, accompagnati dalla canzone “Ti porto via con me” di Jovanotti e da una pioggia di petali, segnando così l’inizio di una nuova relazione all’interno del programma condotto da Maria De Filippi.

Nella preparazione della sua sfilata, Barbara ha condiviso le sue intenzioni con il pubblico: “Seduzione, musica per le mie orecchie quando ho l’uomo che mi seduce a tal punto da essere io la più grande seduttrice. È un gioco che esiste sin dalla notte dei tempi, eccitante, coinvolgente, seducente.” Queste parole hanno anticipato il momento clou della puntata, in cui si è presentata in studio vestita da musicista. Avvicinandosi a Ruggiero, lo ha invitato a ballare, e mentre si trovavano sulla passerella, si sono scambiati un bacio, suggellando la loro connessione.

Dopo il bacio, Barbara ha chiesto a Ruggiero: “Vieni via con me?”, un invito che ha reso chiara la sua intenzione di intraprendere una nuova avventura insieme a lui. La scelta di Barbara di esprimere i suoi sentimenti in modo così diretto e originale ha colpito favorevolmente il pubblico e gli altri protagonisti del programma. Infatti, Gianni Sperti ha commentato: “Sono felice per loro,” mentre il pubblico ha accolto la notizia con un caloroso applauso. Anche Gemma ha espresso la sua gioia, dichiarando: “Sono felice per lei, non me l’aspettavo.”

Ruggiero D’Andrea, il nuovo compagno di Barbara, è un uomo di 56 anni originario di Taranto, noto per la sua professione di chef e venditore di auto e moto. È padre di tre figli nati da una precedente relazione. Sul suo profilo Instagram, Ruggiero si descrive con queste parole: “Vivo e lascio vivere. Sport, cucina e amore, le cose più importanti per una vita perfetta con se stessi. Artista di me.” La sua partecipazione a Uomini e Donne non è nuova: aveva già preso parte al programma nel 2018 e nel 2020, ma solo ora ha trovato l’amore che cercava.

La scelta di Barbara De Santi di lasciare Uomini e Donne con Ruggiero rappresenta un momento significativo per entrambi. La sfilata e il ballo in passerella hanno creato un’atmosfera romantica, dimostrando che l’amore può sbocciare anche in contesti inaspettati. La decisione di Barbara di non seguire le tradizionali modalità di proposta, come lettere o palloncini, ha dato un tocco personale e distintivo al suo gesto.

Il dating show, che continua a riscuotere un notevole successo, ha visto in Barbara una delle sue protagoniste più amate, grazie alla sua personalità forte e alla sua sincerità. La sua storia con Ruggiero si inserisce in un contesto di nuove dinamiche e relazioni che caratterizzano il programma, mantenendo vivo l’interesse del pubblico.

Con la nascita di questa nuova coppia, Uomini e Donne si arricchisce di un altro capitolo romantico, che testimonia come l’amore possa manifestarsi in modi inaspettati. I fan del programma sono ora ansiosi di seguire l’evoluzione della relazione tra Barbara e Ruggiero, sperando di vederli insieme anche nelle prossime puntate.