Francesca Brambilla di nuovo mamma: l’ex Bona Sorte di Avanti un altro ha dato alla luce la sua seconda figlia Guadalupe Anima

Il 29 gennaio 2025, Francesca Brambilla ha rivelato ai suoi fan il motivo della sua assenza nel cast di Avanti Un Altro, il popolare game show condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Dopo la nascita della sua primogenita, Amaya, Francesca ha intrapreso una nuova gravidanza, giunta a termine recentemente. Nelle ultime ore, ha annunciato con gioia la nascita della sua secondogenita, Guadalupe Anima, insieme al compagno, la cui identità rimane sconosciuta.

In un post sui social, Francesca Brambilla ha condiviso la sua emozione per l’arrivo della piccola: “Stessa stanza, stesso posto, il mio fantastico e stesso ginecologo di sempre Dott. Ciravolo, stesso ospedale e stesso amore infinito per te C.M che mi hai regalato la nostra vita felice. Benvenuta Guadalupe Anima, non vediamo l’ora di farti conoscere tua sorellina Amaya.” L’annuncio è stato accompagnato da una foto che ritrae Francesca con la neonata e il compagno.

Guadalupe Anima è la seconda figlia di Francesca, dopo Amaya, nata nel dicembre 2023. Il post ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno riempito i commenti di congratulazioni e affetto. La nascita della piccola rappresenta un momento di grande gioia per la famiglia, che si allarga e si prepara ad accogliere una nuova vita.

A fine gennaio, Francesca Brambilla aveva già comunicato ai suoi seguaci il motivo della sua assenza da Avanti Un Altro, dove interpretava il ruolo della Bona Sorte. In un carosello di immagini che mostrava la sua dolce attesa insieme al compagno e alla primogenita, aveva scritto: “Ecco il vero motivo per il quale non sarò la vostra Bona Sorte anche quest’anno, ma vi prometto che tornerò. Vi presento la MIA FAMIGLIA. Tra un mese in 4.” Queste parole hanno chiarito le ragioni della sua mancanza, sottolineando l’importanza della famiglia in questo momento della sua vita.

Per far spazio alla nascita delle sue bambine, Francesca ha ceduto il suo posto di Bona Sorte a Viviana Vizzini, ex Miss Universo Italia 2020, originaria di Caltanissetta. La scelta di Viviana rappresenta una continuità nel programma, che continua a intrattenere il pubblico con nuove dinamiche e personaggi.

La decisione di Francesca di prendersi una pausa dal lavoro per dedicarsi alla maternità è stata ben accolta dai fan, che hanno mostrato comprensione e supporto. La maternità è un tema ricorrente nel mondo dello spettacolo, e Francesca si unisce ad altre celebrità che hanno scelto di mettere al primo posto la famiglia, pur continuando a coltivare la propria carriera.

L’assenza di Francesca Brambilla da Avanti Un Altro non ha solo un impatto sulla sua carriera, ma anche sul programma stesso, che dovrà adattarsi alla nuova situazione. Tuttavia, la promessa di un ritorno da parte di Francesca ha rassicurato i fan, i quali attendono con ansia di rivederla sullo schermo.