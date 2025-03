Nel freddo pungente, una giovane donna incinta bussava alla porta, scalza

Nel freddo pungente, una giovane donna incinta, a piedi nudi, bussava alla porta.

La casa era calda e accogliente, con i ceppi di legna che scoppiettavano nel camino, il suono di un programma televisivo in sottofondo e il vento che ululava fuori. Antonina, una donna anziana ed ex paramedico locale, era comodamente seduta su una vecchia poltrona, guardando il film mentre accarezzava il suo gatto, Vasily, che si era rannicchiato sulle sue ginocchia.

Improvvisamente, ci fu un colpo disperato al finestrino, seguito da un altro alla porta, e il cane Toshka abbaiò rauco finché non si zittì.

‘Chi potrebbe essere in un tempo simile? Forse ho immaginato tutto,’ si chiese la donna, e, con riluttanza, indossando gli stivali di feltro e il cappotto di pelliccia, andò a controllare, portando anche un po’ di legna da ardere.

Arrivata appena al cancello, vista la neve che aveva ricoperto il cammino, aprì la porta e rimase immobile, incapace di credere ai suoi occhi. Nel freddo pungente, semibarbuta e appoggiata al cancello, c’era una giovane ragazza. Indossava una camicia da notte, era a piedi nudi, con un cappotto di lana gettato sulle spalle. Era evidente che fosse anche incinta, con il pancione piuttosto evidente.

Sussurrando appena, la ragazza mormorò:

‘Ti prego! Non mandarmi via! Aiutami, vogliono prendere mio figlio!’ disse, come in delirio.

Non c’era tempo per riflettere, Antonina condusse subito la giovane donna in casa, coprendola con il suo cappotto di pelliccia.

‘Oh cielo! Come può succedere una cosa del genere? Chi avrebbe mai cacciato una donna incinta nel freddo!’ esclamò Antonina.

Essendo un’ex paramedico, conosceva i rischi che il freddo poteva comportare per una donna in quella condizione, così scaldò dell’acqua, cominciò a scaldarle i piedi e li massaggiò con dell’alcol, avvolgendola poi in una coperta, dandole una tazza di tè caldo con marmellata di lamponi e mettendola a letto. Non disse nulla e non fece domande. ‘Il mattino è più saggio della sera,’ pensò la pensionata.

La ragazza si addormentò immediatamente, sussurrando solo un “Grazie.” Durante tutta la notte ci furono rumori provenienti da fuori, persone che correvano, grida, auto che giravano.

Nastja si svegliò al profumo invitante delle uova fritte nel grasso di pancetta e dei dolci appena fatti. Aveva una fame terribile, e il bambino nel suo ventre si agitava. Si sollevò con cautela dal letto, vicino a lei giacevano una vestaglia di flanella e delle pantofole calde. Improvvisamente si sentì bene come quando era bambina nella casa della sua nonna in campagna e non voleva più tornare alla dura realtà.

In cucina, la donna anziana era indaffarata a preparare una pila di pancake fumanti. Guardando la ragazza con cautela, le disse:

‘Ecco, fuggitiva, vai a lavarti e mettiti a tavola, il piccolo deve avere fame, vero? Poi puoi raccontarci chi sei e cosa ti è successo, poverina.’

Dopo aver fatto colazione con gran piacere, Nastja sospirò e iniziò la sua storia:

‘Sono orfana, sono cresciuta in un orfanotrofio. Non ricordo i miei genitori, non li ho mai visti. Fino a cinque anni, mia nonna Varya mi ha cresciuta, mi voleva bene e mi proteggeva, ma poi è morta e io sono finita in orfanotrofio. Dopo il diploma mi hanno dato un appartamento e mi hanno mandata a scuola per diventare insegnante. È lì che ho conosciuto un ragazzo molto ricco in una discoteca, tutte le ragazze erano dopo di lui, non lo lasciavano in pace. Ma lui, Sasha, mi ha notato e mi ha scelto fra tutte. È dieci anni più grande, ha una casa in campagna nel villaggio vicino, suo padre è un uomo molto influente. Mi ha corteggiato con eleganza, mi portava fiori e al cinema, così non ho potuto resistere, mi sono innamorata perdutamente di lui. Tutte le ragazze mi invidiavano, ho trovato un fidanzato che tutte sognavano! Quando mi guardava, sembrava che la terra sparisse sotto i miei piedi…

Abbiamo cominciato a vivere insieme, in quella casa in campagna. All’inizio andava tutto bene, ma quando ho scoperto di essere incinta, lui è cambiato! Ha cominciato a farmi del male, a insultarmi! Spesso si ubriacava, tornava a casa la mattina presto. Piangevo, mi preoccupavo, cercavo di fargli capire, ma non serviva a nulla. Due settimane fa ha perso completamente il controllo, ha portato una ragazza a casa e ha cominciato a divertirsi con lei davanti a me. Non ho mai provato tanto dolore, ho cominciato a fare le valigie, avevo deciso di lasciarlo. Ma non è andata come speravo.

Lui è impazzito, mi ha picchiata e mi ha detto: ‘Dove pensi di andare? Non andrai da nessuna parte. Partorirai il mio bambino, poi ti manderò via! E non vedrai mai più tuo figlio! Hai capito?’

Mi ha chiusa in una stanza, non potevo uscire. Mi facevano portare il cibo dalla domestica, e basta. Piangevo sempre, chiedevo aiuto, ma invano. Poi, la notte scorsa, la domestica ha avuto pietà di me e non ha chiuso la porta a chiave. Così, come ero, sono scappata, sono corsa finché non sono arrivata da voi… Grazie.’ E la ragazza scoppiò in un pianto.

‘Che orrore! Ma come può succedere una cosa del genere? E adesso che farai?’ si rammaricò Antonina.

‘Onestamente, non lo so. Ti prego, non mandarmi via! Sasha prenderà il bambino appena nascerà e mi butterà fuori, sono nessuno, nemmeno sua moglie, e sono ancora un’orfana, non c’è nessuno che mi difenda. Ti giuro, finirò tutto!’ e Nastja scoppiò a piangere.

‘Basta, non pensare a queste cose, cosa stai pensando! Ho un figlio, Grigory, è il poliziotto del villaggio, tra poco finirà il turno. Parlagli, forse riuscirà ad aiutarti,’ disse Antonina.

Grigory stava tornando a casa dal lavoro, riflettendo su come la vita fosse ingiusta. Aveva recentemente lasciato Irina, sua moglie. Non sopportava il suo lavoro da poliziotto, lo stipendio era basso, troppe preoccupazioni. Sua moglie voleva che smettesse, che si mettesse in affari, che la portasse in posti alla moda. Lo rimproverava sempre, e alla fine avevano divorziato. Lei si era poi rifatta una vita con un uomo ricco e l’aveva seguita all’estero, mentre lui era tornato a casa della madre, nella casa del padre. Decise che ormai non gli importava più niente, tutte le donne ora erano così mercenarie.

Entrando in casa, Grigory salutò di riflesso: ‘Ciao, mamma!’ e si diresse verso la cucina, attratto dal profumo delizioso che sentiva.

‘Figlio, questa è la nostra ospite, Nastasja. Ha avuto dei problemi. Potresti ascoltarla, forse insieme riusciremo a capire come aiutarla?’ chiese Antonina.

‘Non è quella che cercavano tutta la notte?’ chiese il giovane.

La ragazza diventò di un pallore mortale. Sembrava una cerbiatta spaventata, con quegli occhi grandi e pieni di lacrime, circondati da lunghe e spesse ciglia, i capelli dorati raccolti in una coda di cavallo, e quel pancione che sembrava in contrasto con la sua figura fragile. Era dolce e indifesa, e in Grigory si svegliò una tenerezza profonda.

‘Non denunciarmi, ti prego!’ sussurrò la ragazza.

Scoprendo cosa era successo, Grigory rimase sbalordito! Che mostro! Come era possibile che qualcuno potesse comportarsi così? E soprattutto, come aiutare la povera Nastja? Non lo sapeva ancora, ma era certo che non l’avrebbe lasciata nei guai, la sua coscienza non glielo avrebbe permesso. Quando Grigory guardava Nastja, qualcosa di sconosciuto e caldo lo pervadeva, e un sorriso stupido e ingenuo non smetteva mai di comparire sulle sue labbra.

‘Non piangere, Nastasja, nessuno ti darà a quel vampiro. Dove sono le tue cose e i tuoi documenti?’

‘Tutto è a casa di Sasha, lui mi ha preso il passaporto, così non potevo scappare, e le chiavi del mio appartamento sono lì. Ma non voglio tornare lì. Ho paura!’ rispose la ragazza, con le lacrime che scivolavano giù dalle sue guance.

Grigory rifletté un momento, poi disse:

‘Fai così. Rimarrai con noi per adesso. Vado in città a comprarti dei vestiti e tutto il necessario. Poi, tramite i miei canali, scoprirò chi è davvero questo Sasha, cercherò di recuperare tutte le tue cose. Va bene?’

‘È pericoloso! È colpa mia! Mi scuso per averti coinvolto!’ piangeva la ragazza.

‘Non pensarci! Alla fine è mio compito aiutare i cittadini!’ rispose Grigory risolutamente.

Grazie ai suoi colleghi, il giovane ottenne informazioni e scoprì che Alexander Malyavin era effettivamente un ricco maggiore, figlio di un noto uomo d’affari in città. Ma il padre d’affari non conduceva affari molto onesti, la polizia lo aveva sempre tenuto d’occhio, ma non c’erano mai abbastanza prove per incastrarlo. Si diceva che il suo business fosse basato sul narcotraffico. Grigory decise di provare a parlare con Sasha, appellandosi alla sua coscienza, anche se sentiva dentro di sé che non sarebbe servito a nulla.

Arrivato alla casa in campagna, Grigory bussò. Un giovane ben vestito e ben nutrito uscì e chiese con aria svogliata:

‘Chi sei e cosa vuoi?’

‘Non tu, ma TU. Sono Grigory, il poliziotto del villaggio, voglio parlarti.’ cominciò il giovane.

‘D’accordo, ma fallo in fretta, ho degli ospiti!’ rispose il ragazzo con arroganza.

‘So che hai detenuto illegalmente Anastasia Kozhevnikova a casa tua, hai preso i suoi documenti e le sue cose. Restituiscile. La ragazza ha paura e non vuole tornare da te!’ disse Grigory con tono deciso.

Il maggiore si arrabbiò, serrò i pugni e urlò:

‘Allora è stata trovata, la piccola! Tenace! Pensavo fosse morta congelata. Ha deciso di lamentarsi, eh? Non mi serve più, mi sono divertito e basta. Ma prenderò lo stesso il bambino!’