Ho mostrato la porta alla fidanzata di mio marito, e lei è uscita dalla finestra! Ha rimesso tutto al suo posto con grazia!

— La tua Lena ora ha intenzione di dormire con noi? — chiesi sarcastica. — Non è nemmeno degna della tua attenzione!

Ho sempre considerato di essere al di sopra della gelosia. Ma si è rivelato che era solo una falsa convinzione.

A quarant’anni, sono entrata nel mio secondo matrimonio. Il primo è durato cinque anni, ma è finito tragicamente: mio marito, che una volta sembrava una roccia affidabile, ha cominciato ad abusare di alcol e, alla fine, è arrivato alla violenza fisica. Non ho aspettato che la situazione peggiorasse — l’ho lasciato senza esitazione, praticamente sono scappata.

Ho passato i successivi dieci anni da sola. Gli uomini cercavano di attirare la mia attenzione, ma ero cauta, evitando mosse affrettate. Poi è arrivato lui — attento, premuroso, caloroso. Ci siamo frequentati per più di un anno prima che mi proponesse di sposarlo. Dire “sì” è stato facile.

Era quasi perfetto. Quasi. Aveva una “migliore amica”. Un’amica d’infanzia che sembrava considerare la sua presenza nella nostra vita come un diritto acquisito. Si intrometteva nel nostro tempo insieme come se avesse ogni diritto di esserci.

Ho provato a discuterne con mio marito:

— Ascolta, la tua Lena sta esagerando. Non ti accorgi di come stia gradualmente entrando nella nostra vita?

Lui ha solo scosso la testa:

— Anya, smettila. Lena ed io ci conosciamo da quando eravamo bambini. Siamo come fratello e sorella. Non è mai successo nulla tra noi e non succederà mai. Per me, è ancora quella ragazzina con i capelli spettinati e i graffi sulle ginocchia.

Io ho solo sospirato, sentendo l’irritazione crescere dentro di me. Perché non capiva quanto tutto questo mi facesse male?

Un’amica di lavoro mi ha suggerito una soluzione radicale:

— Dille in faccia: o lei o me. Vediamo quale scelta farà.

Ma non volevo giocare a questi giochi. Non volevo sembrare isterica, incontrollata.

Nel frattempo, Lena diventava sempre più sfacciata. Poteva presentarsi senza preavviso, come se non avesse mai considerato che potremmo avere i nostri piani.

Quello che mi faceva impazzire in particolare erano le sue continue storie sul passato — racconti della loro infanzia e giovinezza condivisa. Era come se volesse sottolineare che lo conosceva meglio di me, che era stata parte della sua vita molto prima che arrivassi io, e che il suo posto accanto a lui era indiscutibile.

Il culmine arrivò una sera.

Mio marito improvvisamente rimase tardi al lavoro. Le sue chiamate rimasero senza risposta, e a un certo punto il telefono smise di funzionare del tutto. Questo era strano per un uomo che mi aveva sempre tenuta informata su tutto.

Camminavo nervosamente per l’appartamento, controllando il telefono ogni pochi minuti, immaginando i peggiori scenari.

Quando finalmente tornò — era circa mezzanotte — non era da solo. Lena era venuta con lui.

Parlavano allegramente, ignari della mia tensione. Stavo in corridoio, osservando la scena. Mio marito si tolse la giacca, si girò verso di me, ma il mio sguardo era fisso sulla sua ospite.

— Lena, è tardi. Dovresti andare a casa, — dissi freddamente.

Lei alzò le sopracciglia sorpresa, pronta a rispondere, ma mio marito, notando l’espressione sul mio viso, disse dolcemente:

— Sì, Lena, davvero dovresti andare. A dopo.

Lei fece una smorfia di disapprovazione, ma obbedì. Con riluttanza, si mise le scarpe, lanciò un breve “ciao” e uscì.

Non appena la porta si chiuse, mi rivolsi a mio marito:

— Hai idea di quanto sia stato irrispettoso tutto ciò?

— Di cosa parli? — mi guardò perplesso.

— Che sei scomparso per tutta la sera, hai ignorato le mie chiamate, e poi sei tornato a casa accompagnato dalla tua “migliore amica”.

— Mi ha preso al lavoro e abbiamo deciso di andare al cinema, — spiegò lui.

— Al cinema?! — stavo ancora cercando di credere alle mie orecchie. — Non ti è passato nemmeno per la testa avvisarmi?

— Me ne sono dimenticato, — scosse le spalle. — A te non piacciono i thriller, quindi ho pensato che non fosse il caso di disturbarti.

— Certo, come potrei mai competere con lei, — risposi sarcastica.

Litigammo fino a notte fonda. Non ci parlammo per due giorni. Alla fine, ci riconciliammo, ma il retrogusto amaro rimase.

Poche settimane dopo, nel giorno del compleanno di mio marito, le cose presero una piega diversa. I suoi genitori vivevano in un’altra città, e i miei erano andati all’estero in vacanza. Decidemmo di festeggiare l’occasione come coppia, creando un’atmosfera tranquilla e intima.

— Assicurati di avvisare subito Lena che oggi non fa parte dei nostri piani, — dissi in anticipo.

Con mia sorpresa, mio marito acconsentì facilmente:

— Certo, l’ho già avvisata. Era contrariata, ma ha promesso di non presentarsi.

Per qualche motivo, il suo tono calmo mi mise a disagio.

Nel giorno del suo compleanno, avevo organizzato di uscire dal lavoro presto. Volevo rendere la serata speciale: avevo ordinato il suo sushi preferito, preparato la mia insalata speciale che piace sempre a lui. La tavola era apparecchiata con la massima eleganza. Doveva essere tutto perfetto.

Quando tornò a casa, ci sedemmo e alzammo i bicchieri. Mi sentivo felice — finalmente, un po’ di tempo tanto atteso solo per noi due, senza occhi curiosi.

E poi… suonò il campanello.

Mi paralizzai. Il mio cuore si strinse con un senso di premonizione. Mio marito andò ad aprire la porta, e sapevo già chi c’era.

Sulla porta, naturalmente, c’era Lena. Ma non era sola. Aveva con sé un giovane che non avevamo mai visto prima. Mi guardò dalla testa ai piedi con un sorriso beffardo e disse:

— Non è il caso di agitarsi subito! Posso davvero rovinare l’atmosfera romantica? Vedi, sono venuta anche con un appuntamento!

Stavo stringendo i denti. Cacciarli fuori dalla porta mi avrebbe fatto sembrare isterica. Dovevo invitarli dentro.

Per me, la celebrazione era finita. Tutte le emozioni svanirono, la romanticità evaporò. Rimasi lì, muovendo meccanicamente il cibo nel piatto, controllando a malapena la mia irritazione.

Più tardi, mentre sparecchiavo la tavola, sentii delle voci nel corridoio — mio marito e Lena.

Non so come fosse iniziata la loro conversazione, ma ogni parola che udii mi trafisse al cuore.

— Sai che ti ho sognato da quando eravamo bambini, — la sua voce era quasi un sussurro, ma ogni parola arrivava a me. — Ti desidero. Non posso vivere senza di te!

Mi fermai, trattenendo il respiro, aspettando la sua risposta.

— Lena, questo vino ti sta sciogliendo la lingua, — disse mio marito stancamente. — Siamo solo amici. E lo sai molto bene. Amo mia moglie.

Silenzio. E poi il sussurro tagliente e arrabbiato di Lena:

— Quel uomo non è degno di te! O forse ti sei veramente arreso alle sue capacità culinarie e alla sua comodità? Anch’io cucino altrettanto bene!

Strinsi il bicchiere così forte che stavo per romperlo. Una sola domanda mi attraversò la mente: E lui? Come avrebbe reagito adesso?

Non ce la feci più.

Senza pensarci, mi avvicinai e sbattei violentemente la porta del bagno dove si trovavano. Nel silenzio che seguì, l’aria sembrò diventare più pesante.

Prima che potessero riprendersi, afferrai silenziosamente Lena per il colletto della camicia, la girai bruscamente verso l’uscita e la spinni fuori nel corridoio. Il suo grido indignato fu coperto dal suono della porta che sbatteva. La sua borsa e le scarpe volarono dietro di lei.

Un silenzio pesante calò nel corridoio.

Mio marito stava lì, scioccato, guardando la scena come se non riuscisse a credere ai suoi occhi.

Il giovane che Lena aveva portato con sé divenne visibilmente pallido, evitò il nostro sguardo, mormorò qualcosa di incomprensibile e scomparve velocemente dalla porta.

Mi girai verso mio marito. La mia voce era calma, ma non c’era traccia di indulgenza:

— Fai la tua scelta. O me o lei. E assicurati che questa donna non metta mai più piede nella nostra casa.

Mio marito rimase in silenzio.

Lo guardai, rendendomi conto che forse avrebbe continuato a mantenere un legame con lei. Forse in qualche parte al di là della nostra vita insieme. Ma qui, nel mio spazio, nella mia casa, non ci sarebbe più stato posto per lei.