L’uomo grida alla sua moglie, infastidito dal “non fare niente” a casa, e trova un’ultima lettera da lei quello stesso giorno

Era una fredda e limpida mattina di ottobre, il giorno che Marco stava aspettando per presentare la nuova app di gioco su cui aveva lavorato instancabilmente negli ultimi sei mesi. Nulla avrebbe fermato Marco dall’ottenere la promozione che tanto desiderava e lo stipendio a sei cifre, a patto che tutto fosse andato bene. Era emozionato, ma la sua mente era talmente concentrata sulla presentazione che non si accorgeva nemmeno di chi gli stava intorno.

Quando entrò nella sala da pranzo, il suo telefono era incollato alla mano. Non si rese nemmeno conto che sua moglie, Sara, e i loro due figli, Luca e Stefano, erano lì.

“Buongiorno, caro,” disse Sara.

“Buongiorno, papà,” dissero all’unisono i ragazzi.

Ma Marco non rispose. Afferrò rapidamente un pezzo di pane tostato e corse nella sua stanza per prepararsi.

“Sara, dove sono la mia camicia bianca?” gridò dalla stanza.

“L’ho messa in lavatrice con gli altri bianchi.”

“Te l’ho chiesto tre giorni fa! Sai che quella è la mia camicia fortunata! Come hai potuto dimenticarlo? Oggi è un giorno importante per me!” rispose Marco, ormai irritato.

Sara cercò di spiegare, ma Marco continuò a gridare, accusandola di non fare nulla in casa. “Passi tutto il giorno con le tue amiche e non riesci nemmeno a occuparti delle cose semplici!”

Sara provò a calmarlo, ma la discussione diventò accesa. Senza ascoltare altro, Marco corse via per il suo incontro, senza voltarsi.

Durante la presentazione, il suo telefono vibrò diverse volte, ma Marco ignorò le chiamate, pensando che fosse Sara a chiamarlo per scusarsi, come faceva sempre. Quando la presentazione finì, Marco ricevette i complimenti dal suo capo e lasciò la stanza sorridendo. Finalmente, la sua promozione era assicurata.

Ma quando arrivò a casa, qualcosa sembrava non andare. Sara non c’era. Non ci furono chiamate o messaggi di scuse. Solo un biglietto sul tavolino scritto con una penna rossa: “Voglio il divorzio.”

Quelle parole colpirono Marco come un coltello. Disperato, chiamò Sara, ma lei non rispose. Si precipitò in ospedale, dove scoprì che Sara era stata ricoverata dopo un piccolo attacco. Ma quando la vide, Sara non sembrava sollevata. Era ferma e risoluta.

“Voglio il divorzio,” disse senza esitazioni. “Non sono più la persona che ti aspetti. Ho passato la mia vita mettendo te al primo posto per sostenerti, e ora è il momento che viva la mia vita.”

Marco cercò di spiegarsi, ma Sara non voleva ascoltarlo. Le rivelò che aveva abbandonato le sue ambizioni e i suoi sogni per occuparsi della famiglia, ma lui l’aveva trattata come se fosse invisibile. “Non sono una buona moglie perché tu non mi permetti di essere chi sono. Non ce la faccio più, Marco.”

Continuò, chiarendo che i suoi sentimenti erano troppo feriti per iniziare da capo. “Ho seppellito la mia vita per sostenere la tua. E ora sono stanca di tutto ciò.”

Marco, sconvolto, cercò di scusarsi, ma Sara aveva già preso la sua decisione. Non voleva più continuare il matrimonio. Voleva andare avanti con la sua vita, senza Marco al suo fianco. Chiese che i bambini restassero con lui, e Marco non ebbe nemmeno il tempo di obiettare.

Disorientato, Marco tornò a casa e, in assenza di Sara, cercò di mantenere la routine per i bambini. Ordinò una pizza, cercando di distrarre i bambini, ma il dolore del divorzio pesava sul suo cuore. Nel profondo, sperava che fosse solo una crisi temporanea.

Ma la realtà lo colpì quando, al telefono con il suo amico Alessandro, sentì parole che confermavano i suoi dubbi. “Le donne sono imprevedibili, amico. Probabilmente ha avuto una crisi, rilassati.” Marco cercò di convincersi che fosse vero. Forse tutto sarebbe tornato come prima.

Tuttavia, quando si svegliò il giorno successivo, vide i bambini già pronti per andare a scuola. Li chiamarono per sbrigarsi, ma nel profondo Marco sapeva che ciò che gli stava accadendo era molto più di una semplice crisi temporanea.

La verità, per quanto difficile da accettare, era chiara: il suo matrimonio era finito, e avrebbe dovuto affrontare le conseguenze dei suoi errori. Sara aveva già fatto il passo finale. Ora, Marco avrebbe dovuto andare avanti.

Marco fissò intensamente l’avvocato di Sara, sentendo la tensione crescere nell’aria. Sapeva che il caso non stava andando bene, ma rimase fermo, cercando di controllare la sua rabbia e disperazione. L’aula del tribunale sembrava una stanza fredda, dove ogni parola era come un coltello affilato che lo feriva più di quanto potesse sopportare.

“Non lavoro più come facevo prima,” iniziò Marco, cercando di mantenere la calma. “Ma sono impegnato in quello che faccio adesso. E soprattutto, sono un buon padre. Farò tutto il necessario per assicurarmi che i miei figli stiano bene. Questo è ciò che conta davvero.”

L’avvocato di Sara sorrise cinicamente, come se stesse cercando un punto debole. “Pensi che un lavoro da freelance, senza benefici, senza stabilità, sia sufficiente per crescere due bambini?”

“Non sono qui per essere giudicato per le mie scelte professionali,” rispose Marco, la voce più ferma. “Sto facendo del mio meglio. E i miei figli lo sanno. Hanno me, e questo è tutto ciò che conta.”

Il giudice, che era stato in silenzio fino a quel momento, fece un gesto con la mano. “Signor Wills, per favore, si concentri sulla questione della custodia. La stabilità della sua situazione attuale verrà presa in considerazione. Ciò che conta ora è la sua capacità di occuparsi dei bambini.”

Marco guardò i suoi figli, che erano con la loro nonna sul sedile posteriore, provando una fitta di preoccupazione. Cosa sarebbe successo se avesse perso questa battaglia? Si stavano abituando a vivere senza la presenza di Sara, ma Marco sapeva che le cose erano ancora irrisolte. Non voleva perdere ciò che aveva ancora di più caro.

Quando l’avvocato di Sara pose l’ultima domanda, Marco esitò prima di rispondere. “Farò tutto il necessario per garantire ai miei figli una vita stabile, felice e piena di amore. Ho dei difetti, come chiunque, ma la mia dedizione per loro non cambierà mai.”

L’avvocato sembrò insoddisfatto, ma il giudice sembrava riflettere sulle parole di Marco. Il silenzio riempì di nuovo la stanza mentre tutti aspettavano la decisione. Marco sapeva che questa battaglia era lontana dall’essere finita, ma in quel momento sentiva di aver finalmente parlato la verità.