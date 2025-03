Un padre onora una teenager che ha accompagnato suo figlio autistico al ballo di fine anno

Ogni tanto incontriamo persone ordinarie che compiono atti straordinari che rinnovano la nostra fiducia nell’umanità. Qualche anno fa, questo commovente post è stato condiviso su Facebook, ma ogni volta che lo rivedo, mi fa sorridere. Perché non condividerlo con gli altri? In esso, un padre racconta di come una ragazza sia entrata improvvisamente nel suo ufficio per chiedere se poteva rivolgere una domanda a suo figlio autistico.

I bambini con esigenze speciali desiderano spesso semplicemente esperienze simili a quelle che ogni altro bambino della loro età vorrebbe. Il sogno principale di un diciassettenne è trovare un compagno per il ballo scolastico, quindi può essere un duro colpo per la loro autostima se nessuno vuole accompagnarli.

Gli adolescenti potrebbero vivere una vera e propria tragedia sociale se si presentano da soli, anche se, nel grande quadro delle cose, potrebbe non sembrare una questione così importante. Perciò, non trovare un partner può davvero minare la loro fiducia in se stessi. Alcuni bambini sono estremamente sensibili e non hanno le capacità necessarie per comprendere pienamente tutto ciò che accade, e questo è particolarmente vero per i bambini con bisogni specifici come l’autismo.

Quando il figlio autistico di Mike, Giovanni, si preparava per il ballo di fine anno della scuola, Mike Larson, il padre in questa storia, decise di documentare gli eventi. Milioni di persone hanno apprezzato e condiviso l’intera storia da quando è stata pubblicata su Facebook. Leggetela qui sotto! Mike ha scritto nella didascalia della sua foto al ballo: “Questo è mio figlio Giovanni con la sua compagna di ballo Maddi.” Giovanni è autistico e frequenta il penultimo anno di scuola. Maddi, una studentessa dell’ultimo anno della scuola in cui insegno, è venuta nel mio ufficio circa un mese fa per chiedere se sua madre e io le avremmo permesso di accompagnare Giovanni al ballo.

“Maddi aveva incontrato Giovanni attraverso un club scolastico che promuove l’amicizia tra bambini con bisogni speciali e bambini normodotati,” ha aggiunto Mike. Poiché Giovanni è al penultimo anno, è anche il suo ballo di fine anno, ha precisato. “Penso che meriti di avere questa opportunità,” mi ha detto. Le ho risposto che sarebbe stato un onore che lui la accompagnasse.

Maddi voleva che Giovanni avesse la migliore serata al ballo di fine anno possibile, per questo motivo aveva scelto di portarlo al suo ballo di fine anno. Dopo aver fatto qualche ricerca, scoprì che il colore preferito di Giovanni era l’arancione, così poté comprare un vestito di quel colore. Inoltre, prenotò un tavolo per il loro gruppo (condiviso con un’altra coppia) in un ristorante che serviva i piatti preferiti di Giovanni, tra cui latte al cioccolato, patatine fritte e bastoncini di pollo. Aggiornamento: in onore del sesto anniversario di questo post, lo ripubblico. La settimana scorsa ha superato un milione di condivisioni. Mi hanno chiesto…

Maddi voleva prima parlare con suo padre prima di invitare Giovanni al ballo. Mike Larson ha dichiarato al Milwaukee Journal Sentinel: “È stato un momento davvero commovente per me.”

Mike ha pubblicato la foto del ballo sui social per tre motivi. 1. “Per dimostrare supporto ai bambini con bisogni speciali come Giovanni.” 2. “Per dimostrare supporto alle organizzazioni che promuovono queste amicizie.” 3. “Per ricordarci tutti che ci sono bambini straordinari come Maddi che cercano di migliorare la vita degli altri, in un periodo in cui sentiamo parlare di tante cose brutte che accadono.” Dopo la prima pubblicazione della foto del ballo, che è diventata virale nel 2013, Mike Larson ha continuato a tenere informato il pubblico sugli sviluppi post-ballo della coppia.

Si è rallegrato nel 2019 quando il post ha raggiunto un milione di condivisioni e il suo messaggio è stato condiviso in tutto il mondo. “In molti mi hanno chiesto come stesse Giovanni,” ha aggiunto, spiegando come stessero tutti bene. “Lui vive ancora a casa e sta bene.” Mike ha anche rivelato che Maddi, che ora è sposata, non considera questa esperienza unica e si sente “imbarazzata” per tutta l’attenzione che ha ricevuto. “Grazie a tutti coloro che hanno augurato loro il meglio,” ha detto alla fine del messaggio.

Più di 16 anni fa, quando a Giovanni fu diagnosticato l’autismo, suo padre immaginò diversi scenari. Uno di questi era che, a causa della sua condizione, suo figlio non avrebbe mai partecipato al ballo di fine anno. Tuttavia, Maddi ha reso possibile non solo la partecipazione di Giovanni al ballo, ma ha anche fatto in modo che avesse una serata fantastica! Mike Larson ha commentato: “Non avrei mai immaginato che potesse succedere nella nostra famiglia, e non solo è successo, ma è successo in un modo così bello.” Ed è più di quanto avrei mai immaginato che accadesse, migliorando anche le vite degli altri. Questo sarà uno dei ricordi più belli che avremo mai.

Mike Larson ha pubblicato questo post lunedì 19 gennaio 2015. Il fatto che nel mondo ci siano ancora persone gentili e compassionevoli ci dà speranza, e sono davvero grato per questo. Sentitevi liberi di condividere questa storia con i vostri cari, proprio come ha chiesto il padre, se anche a voi piace! Questa giovane donna è davvero gentile e premurosa per aver chiesto prima il permesso ai suoi genitori. Spero che abbiano scattato molte foto insieme, così da avere un ricordo di questa occasione speciale!