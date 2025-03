Lady Gaga parla delle sue origini italiane, della passione per la cucina e del suo nuovo album, “Mayhem”, in un’intervista esclusiva.

La cantante Lady Gaga, 38 anni, ha recentemente condiviso dettagli inediti sulla sua vita e carriera, rivelando il suo orgoglio per le origini italiane e la sua passione per la cucina. In un’intervista al Corriere della Sera, in occasione del lancio del suo settimo album, intitolato “Mayhem”, Lady Gaga ha affermato: “Sono italiana e ne sono orgogliosa. Il mio piatto preferito? La pasta con il sugo di finocchi. Mi ricorda mia nonna.”

Le radici italiane della cantante si riflettono anche nel suo amore per la cucina. Lady Gaga ha spiegato: “Amo cucinare. Adoro preparare i pasti per le persone che amo. A casa mia e in quella di Michael, la cucina è il cuore di tutto.” Il piatto che considera il suo cavallo di battaglia è, senza dubbio, la pasta con il sugo di finocchi. “Per me i finocchi sono la verdura più italiana che ci sia… Mi ricordo quando mia nonna li tagliava e li portava in tavola,” ha aggiunto con un tono nostalgico.

Durante l’intervista, Lady Gaga ha anche parlato del suo nuovo album, rivelando che la copertina rappresenta un momento di vulnerabilità. “Quella foto rappresenta qualcuno che non è del tutto integro, che è distrutto. A volte, come capita a tutti, mi sento così,” ha spiegato. L’album, secondo Lady Gaga, affronta il tema dell’autenticità e dell’accettazione di sé: “Spero che porti a tutti il desiderio di celebrarsi per quello che si è, con le proprie fragilità.”

Inoltre, Lady Gaga ha riflettuto sulla sua lotta interiore, rivelando che ha sempre combattuto con la propria identità da quando ha creato il personaggio di Lady Gaga. “La musica nasce da entrambe, dentro di me coesistono due lati: questa doppia realtà è parte del caos,” ha dichiarato.

Un altro tema affrontato nella conversazione è stata la questione della rappresentanza femminile nel settore musicale. Lady Gaga, riconosciuta come una delle artiste con il maggior numero di ascoltatori mensili, ha affermato: “È una storia antica. Dobbiamo creare ancora più spazio perché le donne siano ascoltate.” Ha sottolineato l’importanza di assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ma ha anche messo in evidenza come, per gran parte della sua carriera, sia stata l’unica donna presente nelle stanze in cui si prendevano decisioni.

La sua passione per la cucina non è solo un hobby, ma un modo per esprimere affetto verso le persone a lei care. Lady Gaga ha sempre considerato la cucina come un luogo di connessione e condivisione. La tradizione culinaria italiana, che ha ereditato dalla sua famiglia, gioca un ruolo fondamentale nella sua vita quotidiana, contribuendo a mantenere viva la memoria di sua nonna.

Con “Mayhem”, Lady Gaga continua a esplorare nuove sonorità e temi personali, rimanendo fedele alle sue radici e alla sua identità. L’album è atteso con grande interesse dai fan e dalla critica, che si chiedono quali sorprese riserverà la cantante.