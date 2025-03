La Storia Divertente di un Marito

Immaginate questa scena: la moglie arriva a casa prima del previsto dal lavoro, aspettandosi la solita routine domestica, ma entrando in camera da letto trova suo marito… beh, piuttosto occupato. E non certo con un cruciverba o una maratona su Netflix. No, questo uomo è coinvolto in una situazione decisamente compromettente con una giovane donna bellissima. Ovviamente, il caos esplode.

Quello che segue è un turbine di accuse, lacrime e, sorprendentemente, una storia così incredibile da far sembrare qualsiasi soap opera un gioco da ragazzi.

La nostra protagonista non perde tempo con sottigliezze. Con una furia giustificata, irrompe nella stanza, lanciando una serie di insulti degni di una nomination all’Oscar. “Sei un porco irrispettoso!” urla. “Come osi tradirmi? Sono stata una moglie fedele, la madre dei tuoi figli! Ho finito. Divorzio. Subito.”

Il marito, ancora nel panico e probabilmente pentito di ogni scelta che abbia mai fatto, alza una mano come un bambino colto con la mano nella marmellata. “Aspetta, aspetta, aspetta!” balbetta. “Lasciami spiegare!”

A malincuore, la moglie incrocia le braccia, fissandolo con uno sguardo mortale. “Va bene,” risponde secca. “Ma queste devono essere le ultime parole che sentirò da te.”

Ora, è qui che la storia prende una piega da comica d’oro. Il marito inizia la sua difesa, e credetemi, è pronto.

“Allora,” comincia. “Ecco cosa è successo. Stavo tornando a casa, tranquillo, quando ho visto questa povera giovane donna sul ciglio della strada. Sembrava in pessime condizioni—magra come un chiodo, sporca, e completamente senza speranza. Non aveva mangiato da tre giorni!”

L’espressione della moglie resta imperturbabile, ma il marito insiste, chiaramente convinto di stare dando il meglio di sé.

“Così, per bontà d’animo, le ho dato un passaggio. E poi, visto quanto sono una brava persona, l’ho portata a casa e le ho fatto mangiare le enchiladas che avevo preparato per te ieri sera. Quelle che tu non hai mangiato perché hai detto che ti avrebbero fatto mettere su peso.”

Gli occhi della moglie si stringono. “Vai avanti,” mormora, con una rabbia crescente.

“Beh,” continua lui, ormai sudando freddo, “lei aveva proprio bisogno di una doccia, quindi le ho dato la possibilità di pulirsi. I suoi vestiti erano sporchi e pieni di buchi. Così ho pensato, perché non aiutarla? Le ho dato i tuoi jeans firmati—sai, quelli che non metti da anni perché dici che sono troppo stretti. E poi ho pensato, perché fermarmi qui?”

La mascella della moglie si serrò, ma lui ormai era inarrestabile.

Un’Generosità Senza Limiti

“Le ho dato anche la biancheria intima che ti avevo comprato per il nostro anniversario—sai, quelle che mi hai detto che non avresti mai messo perché ho un pessimo gusto. E ricordi quella camicetta che tua sorella ti ha regalato per Natale? Quella che non metti mai solo per farle dispetto? L’ho messa anche quella.”

Ormai, la faccia della moglie era un caleidoscopio di emozioni: rabbia, incredulità e forse—giusto forse—un accenno di ammirazione per la pura audacia di quest’uomo. Ma lui non aveva ancora finito.

“Anche gli stivali!” esclamò. “Sai, quelli costosi che hai comprato e non hai mai messo perché qualcuno al lavoro ha lo stesso paio? Li ho dati a lei anche quelli.”

Il marito prende un respiro profondo, chiaramente esausto dal suo stesso racconto di benevolenza. “Così, mentre la accompagnavo alla porta,” conclude, “si è girata verso di me, con le lacrime agli occhi, e mi ha detto: ‘Per favore… Hai qualcos’altro che tua moglie non usa?'”

Silenzio. La moglie sbatte le palpebre. Da qualche parte, un grillo canta. E poi—beh, quella parte la lasciamo alla vostra immaginazione.

Se c’è una morale in questa storia, probabilmente riguarda l’onestà, la comunicazione, e il non saccheggiare mai l’armadio del coniuge senza permesso. O forse è solo che i momenti assurdi della vita vanno affrontati con un buon senso dell’umorismo.

Certo, la storia del marito potrebbe essere più finzione che realtà, ma ehi, almeno merita un voto per la creatività, no? E per noi che guardiamo questa drama da lontano, è un promemoria che anche nelle situazioni più caotiche, una risata può essere la migliore risposta.

Ora, se ci scusate, dobbiamo andare a controllare i nostri armadi… giusto nel caso qualcuno stia regalando i nostri vestiti preferiti alle spalle.