Belen Rodriguez: “Ho rischiato di perdere visibilità perché avevo bisogno di salvarmi”

Belen Rodriguez è recentemente tornata sul piccolo schermo con la trasmissione Only Fun Comico Show, trasmessa sul Nove, dopo un periodo di assenza dai riflettori. In questo lasso di tempo, la showgirl ha scelto di prendersi una pausa dalla vita pubblica per recuperare il controllo sulla propria esistenza. Durante un’intervista a Repubblica, Belen ha rivelato di aver affrontato un periodo particolarmente difficile, culminato in momenti di depressione. Questa situazione l’ha portata a ritirarsi temporaneamente dal circo mediatico, anche per proteggersi da hater e da uno stalker.

Nel corso dell’intervista, Rodriguez ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla pressione dei media e al costante scrutinio del gossip. Ha osservato che, mentre da giovane affrontava queste dinamiche con più leggerezza, con il passare del tempo hanno assunto un peso maggiore: “Da grande diventa come un hater nella tua vita. Raccontano idiozie o verità che non vorresti fossero messe in piazza”. Ha poi aggiunto che, durante l’anno in cui ha affrontato le sue difficoltà, ha scelto di rimanere in silenzio, anche se la sua presenza continuava a essere visibile sui giornali.

Belen ha anche parlato della sua esperienza nel mondo dello spettacolo, evidenziando come la frenesia di questo ambiente possa rendere difficile il mantenimento di opportunità lavorative. Ha spiegato che il rischio di essere sostituiti è una realtà concreta e che tornare a lavorare è stato un modo per cercare di uscire da un “buco nero” emotivo. “Quando stai male pensi solo a quello. Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero”, ha dichiarato.

La showgirl ha espresso gratitudine per le opportunità che le sono state offerte al suo ritorno, riconoscendo che in alcuni momenti non era la Belen di sempre. In particolare, ha menzionato il suo rapporto con i social media e come il figlio si stia approcciando a questo mondo. Ha inoltre parlato di Maria De Filippi, figura chiave nella sua carriera, sottolineando il suo ruolo nel credere in lei e nel fornirle importanti occasioni professionali: “Ha creduto in me e mi ha offerto grandi possibilità”.

Rodriguez ha sottolineato che la sua esperienza l’ha portata a diventare una persona più riservata. Ha imparato a gestire meglio la sua vita privata e a proteggere il suo benessere mentale. La sua pausa dai riflettori è stata una scelta consapevole, necessaria per affrontare le sfide personali senza il peso del giudizio pubblico.

In questo contesto, il ritorno in tv rappresenta per Belen non solo un nuovo inizio, ma anche un’opportunità per dimostrare che, nonostante le difficoltà, è possibile rialzarsi e ricominciare. La sua resilienza e determinazione sono evidenti, e la showgirl sembra pronta a riprendere il suo posto nel panorama televisivo italiano.

La nuova avventura con Only Fun Comico Show segna un passo importante nel suo percorso di recupero e rinascita. Con il supporto di amici e colleghi, Rodriguez spera di poter affrontare le sfide future con una nuova prospettiva e maggiore consapevolezza. La sua storia di lotta e recupero potrebbe ispirare molti, dimostrando che anche le figure pubbliche possono affrontare momenti di vulnerabilità e che è fondamentale prendersi cura di se stessi.