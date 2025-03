Cade dal tetto del parcheggio del centro commerciale mentre è con gli amici, 16enne perde la vita a Catania

Un tragico incidente ha colpito Catania, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto del parcheggio di un centro commerciale. L’episodio si è verificato nella serata di sabato 8 marzo, intorno alle 19:45, quando l’adolescente è caduto dal lucernario del parcheggio esterno dell’Etnapolis di Belpasso. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si era arrampicato con alcuni amici e coetanei.

L’allerta è scattata immediatamente dopo la caduta, e i soccorsi sono arrivati rapidamente. Il sedicenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Marco di Catania in codice rosso, indicante la massima urgenza. Nonostante gli sforzi dei medici, il ragazzo è giunto in condizioni gravissime e, purtroppo, è deceduto poco dopo il suo arrivo. Le lesioni interne riportate a seguito della caduta si sono rivelate fatali, e i sanitari non hanno potuto intervenire efficacemente per salvarlo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, i quali hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. Le circostanze della caduta rimangono da chiarire, e attualmente i carabinieri stanno indagando per ricostruire gli ultimi momenti di vita del giovane. Gli investigatori stanno interrogando testimoni, amici e familiari per raccogliere informazioni utili.

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che il ragazzo, residente nella provincia catanese, fosse salito al secondo piano dell’edificio insieme ad altri ragazzi. Poco dopo, è avvenuta la caduta dal tetto, un volo di oltre 15 metri. Tuttavia, rimane da chiarire cosa stesse facendo il giovane sopra il lucernario, considerando che si tratta di un’area non accessibile al pubblico e potenzialmente pericolosa.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità locale, suscitando un’ondata di dolore e cordoglio per la prematura scomparsa del ragazzo. Il sindaco di Belpasso ha commentato l’accaduto, dichiarando: “Una tragedia questa sera che ha sconvolto tutti. Un giovanissimo che perde la vita è una notizia che non vorremmo mai sentire. Una telefonata che non vorremmo mai arrivasse. Siamo vicini alla famiglia”. Queste parole riflettono il sentimento di incredulità e tristezza che ha pervaso la città dopo l’incidente.

La morte del sedicenne ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sull’importanza di garantire l’accesso solo a zone sicure. La comunità si interroga su come sia stato possibile che un giovane potesse arrampicarsi in un’area così pericolosa e non accessibile. La speranza è che le indagini in corso possano fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa tragica fatalità.

La notizia dell’incidente ha rapidamente fatto il giro dei social media, dove molti utenti hanno espresso il loro dolore e la loro solidarietà alla famiglia del ragazzo. Messaggi di cordoglio e commemorazione sono stati condivisi, evidenziando l’impatto che la scomparsa di un giovane può avere su una comunità intera.