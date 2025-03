La suocera tormentava la moglie di suo figlio da anni, finché un giorno ricevette una lettera di sfratto – firmata proprio dalla sua nuora

Liliya sedeva alla sua scrivania, osservando distrattamente i documenti immobiliari sparsi davanti a lei. Tra le carte, un nome attirò immediatamente la sua attenzione: Alla Sergejewna Woronowa. Un nome che conosceva fin troppo bene.

Era la madre di suo marito. E ciò che Alla non sapeva era che l’affitto che pagava ogni mese finiva direttamente nelle mani della sua nuora.

Liliya aveva ereditato una notevole fortuna dai suoi genitori: tre appartamenti in una delle zone più prestigiose della città e un piccolo centro commerciale alla periferia. Aveva però deciso di mantenere segreta la sua situazione finanziaria, preferendo gestire tutto tramite un’agenzia immobiliare per evitare complicazioni.

Tre anni prima, quando aveva iniziato la sua relazione con Igor, aveva scelto di non rivelargli la verità sul suo patrimonio.

— Amore mio, — gli aveva detto con dolcezza — non mi importa quanto guadagni. Ciò che conta per me è come mi tratti.

Igor, un semplice ingegnere con uno stipendio modesto, si era sentito a disagio.

— Ma… sei così bella, così intelligente… ti basterà davvero una vita semplice?

Liliya aveva sorriso, lo aveva abbracciato e gli aveva assicurato che l’amore contava più di ogni altra cosa. Per proteggere quella serenità, aveva scelto di non dire nulla sul suo patrimonio. Aveva detto a tutti che lavorava come manager in un centro commerciale, ma aveva omesso di dire che ne era la proprietaria.

Con il passare del tempo, però, quella scelta iniziò a pesare, soprattutto a causa degli atteggiamenti di Alla. Fin dall’inizio, la suocera non aveva mai nascosto la sua antipatia per Liliya.

— Come hai fatto a scegliere una donna del genere? — ripeteva spesso ad Igor. — Non sa cucinare, non sa gestire una casa, pensa solo al lavoro!

Liliya sopportava in silenzio. Amava Igor e per lui era disposta a tollerare tutto. Ma le critiche di Alla diventavano sempre più velenose.

Un giorno, mentre preparava la cena, Liliya sentì Alla parlare al telefono in salotto.

— Questa donna si è comprata un altro vestito! Non capisco da dove prenda i soldi. Sicuramente Igor spende tutto per lei!

Liliya rimase paralizzata. Il vestito era costoso, sì, ma lo aveva pagato con i proventi degli affitti del suo centro commerciale.

— Mio figlio ha perso la testa! — continuava Alla. — Quella donna non ha nulla! Nessuna istruzione, nessun lavoro decente… senza Igor finirebbe per strada!

Liliya si morse il labbro per trattenere la rabbia. Aveva due lauree conseguite con il massimo dei voti, ma Igor le aveva chiesto di non dirlo a sua madre perché Alla disprezzava le donne troppo istruite.

Con il passare dei mesi, la situazione peggiorò. Ogni visita di Alla diventava una prova di resistenza.

— Questa zuppa è immangiabile! — commentava disgustata dopo un cucchiaio. — Ai miei tempi le ragazze sapevano cucinare prima di sposarsi!

Liliya stringeva i denti. Sapeva cucinare benissimo, aveva persino frequentato corsi di cucina prima del matrimonio per rendere felice Igor. Ma per Alla non era mai abbastanza.

Quando si avvicinò il loro anniversario di matrimonio, Liliya decise di fare una sorpresa a Igor: aveva prenotato una vacanza di due settimane in un lussuoso resort in Turchia.

Tuttavia, il giorno prima della partenza, Igor tornò a casa con un’aria tesa.

— Mia madre ha detto che l’affitto è aumentato… — disse esitante. — Potremmo aiutarla?

Liliya lo fissò, incredula. Aiutarla? Alla stava già vivendo in una delle sue proprietà a un prezzo simbolico.

— Igor, io… — iniziò a dire, ma venne interrotta da un colpo alla porta.

Alla entrò in casa senza nemmeno togliersi le scarpe.

— L’acqua nel mio condominio è stata staccata per dei lavori. Resterò da voi per qualche giorno! — annunciò con tono autoritario.

Liliya si irrigidì. Il giorno dopo sarebbe stato il loro anniversario e sarebbero dovuti partire per la Turchia.

— Alla Sergejewna, forse potresti… — cercò di dire con calma.

— Forse cosa? — la interruppe con tono tagliente. — Questa è la casa di mio figlio! Ho tutto il diritto di stare qui!

— Mamma, per favore… — cercò di intervenire Igor.

— Non voglio sentire storie! — gridò Alla. — Vedrai che ti libererai presto di lei!

Liliya si girò verso Igor.

— Domani è il nostro anniversario… Ho preparato una sorpresa…

Igor scosse la testa.

— Mia madre ha bisogno di noi. Possiamo rimandare.

Liliya lo guardò negli occhi. Quel momento segnò una frattura irreparabile.

— Sai cosa, Igor? — disse con voce ferma. — Se pensi che lei abbia più diritto di me su questa casa, allora vai con lei.

— Cosa?! — Igor la fissò scioccato.

Liliya si alzò, andò nel suo ufficio e prese una cartella di documenti.

— Leggi bene. — Gli porse i fogli. — Questo appartamento è mio. Tu e tua madre non avete diritto di restare qui senza il mio permesso.

Igor sfogliò le pagine, pallido.

— Ma…

— Basta.

Il giorno dopo, Alla ricevette una lettera di sfratto ufficiale. Alla tornò furiosa.

— Come ti permetti?!

Liliya la guardò con calma.

— Sono io la tua locatrice, Alla Sergejewna. E adesso è il momento che tu vada.

Un mese dopo, Liliya era finalmente libera. Igor e sua madre se n’erano andati. Aveva perso un marito, sì. Ma aveva recuperato la sua indipendenza e la sua dignità. E questo valeva molto di più.