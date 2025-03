Un toro salta la barriera durante un evento, mandando il pubblico nel panico

Immagini scioccanti dalla Fiera dell’Anniversario di Città del Messico mostrano un toro che improvvisamente salta le barriere verso la folla, scatenando accesi dibattiti online.

Il 19 gennaio 2025, la fiera è iniziata al ranch di José Garfias “Hechicero”, con il primo combattimento di tori dell’evento. Tuttavia, lo spettacolo ha preso una piega spaventosa quando uno dei tori ha saltato improvvisamente le barriere protettive.

Un video condiviso su Instagram da @michael_film_ mostra il matador spagnolo Borja Jiménez che usa un mantello rosa brillante, noto come capote de brega, per guidare il toro attorno al ring.

Inizialmente, il toro sembrava rispondere ai movimenti del torero.

Tuttavia, a un certo punto, ha improvvisamente caricato verso il bordo del ring e ha saltato le barriere che dovevano tenere al sicuro il pubblico.

Le foto scattate sul posto catturano il momento esatto in cui il toro ha sorvolato il muro rosso, lanciandosi nell’area riservata ai spettatori.

Si vedono le persone saltare dai loro posti, con alcuni che corrono per mettersi in salvo. Secondo quanto riportato da PEOPLE, nessuno spettatore è rimasto ferito quando il toro ha saltato la barriera. Il drammatico momento ha alimentato intense discussioni sui social media.

Un utente di Instagram ha scritto: “Perché questo è ancora permesso mi stupisce, è crudeltà verso gli animali.”

Un altro ha aggiunto: “Bene! Fermiamo la crudeltà verso gli animali. Si stanno ribellando!”

Un terzo commento recitava: “Bene, questo cosiddetto sport deve finire.”

Un quarto utente ha condiviso il proprio pensiero: “Bene. Questo non è uno sport, è crudeltà verso gli animali.”

Nel frattempo, un altro ha semplicemente chiesto: “Il toro sta bene?”

La controversia riguardo alla corrida non è nuova, con le organizzazioni per i diritti degli animali che mettono in evidenza il numero di tori uccisi ogni anno in questi eventi.

Secondo la Humane Society International, “Ogni anno circa 250.000 tori vengono uccisi nelle corride. La corrida è già vietata dalla legge in molti paesi, tra cui Argentina, Canada, Cuba, Danimarca, Italia e Regno Unito.”

L’organizzazione aggiunge: “Anche se legale in Spagna, alcune città spagnole, come Calonge, Tossa de Mar, Vilamacolum e La Vajol, hanno vietato la pratica della corrida. Ci sono solo pochi paesi al mondo in cui questa pratica è ancora in corso (Spagna, Francia, Portogallo, Messico, Colombia, Venezuela, Perù ed Ecuador).”

In Messico, PETA segnala che gli stati di Quintana Roo, Sonora, Guerrero e Coahuila hanno vietato la corrida. Città del Messico ha imposto un divieto indefinito della pratica nel 2022.

In una tipica corrida, l’animale viene solitamente trafitto con una spada dal matador e ucciso. Tuttavia, in rari casi, se il toro si comporta in modo eccezionale, può essere risparmiato.

Al momento, non è chiaro cosa sia successo al toro coinvolto in questo evento specifico.