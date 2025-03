Bob torna ubriaco, si fionda nel letto accanto alla moglie

Dopo una notte di eccessivo divertimento, Bob si trovò in una situazione inaspettata: davanti a San Pietro alle porte del Paradiso.

Ma invece di accettare il suo destino, fece un patto per tornare alla vita… come pollo. Ne seguì un’esperienza piumosa e di deposizione di uova che non avrebbe mai immaginato.

Inciampa nel letto

Bob aveva l’abitudine di godersi le serate un po’ troppo, e una notte non fece eccezione. Si mise a letto tardi, scivolando tranquillamente accanto alla moglie che dormiva pacificamente. A sua insaputa, la notte riservava più sorprese di quanto potesse immaginare.

Al sorgere dell’alba, Bob non si svegliò nella sua familiare camera da letto, ma si ritrovò in piedi davanti ai maestosi Cancelli Dorati.

“Sto sognando?”, si chiese ad alta voce.

San Pietro, con una cartellina in mano, lo salutò calorosamente.

“Bob, temo che tu sia morto nel sonno”.

A Bob cadde la mascella.

“Non può essere! Non sono pronto ad andarmene. Ho così tanto da vivere!”.

San Pietro, empatizzando con la sua situazione, offrì una soluzione.

“Beh, c’è un modo per tornare, ma solo come pollo”.

Bob, desideroso di tornare alla vita, accettò con riluttanza. Prima che potesse protestare ulteriormente, fu istantaneamente trasportato in una fattoria vicina, ora ricoperto di piume e che chiocciava involontariamente.

Confusione E Uova

Bob, che si stava adattando alla sua nuova realtà di gallina, fu accolto da un gallo piuttosto compiaciuto.

“Bene, bene, guarda chi c’è di nuovo nel pollaio! Come va, gallina?”.

Bob esitò, ancora sconcertato dalla situazione.

“Non male, ma ho una strana pressione dentro di me. Mi sento come se stessi per scoppiare!”.

Il gallo ridacchiò.

“Ah, stai ovulando. Non dirmi che non hai mai deposto un uovo prima!”.

Bob, con gli occhi spalancati, scosse la testa piumata.

“Mai”.

“Beh, è facile”, disse il gallo. “Rilassati e lascia che la natura faccia il suo corso”.

Dopo un attimo di esitazione, Bob provò. Con suo grande stupore e un po’ di sconforto, uscì un uovo. Sopraffatto dall’emozione, Bob provò l’inspiegabile gioia della maternità. Depose un altro uovo, poi un altro ancora. Proprio quando stava per deporre il terzo, un forte colpo alla nuca lo fece svegliare.

“Bob! Svegliati!”, urlò sua moglie. “Sei di nuovo ubriaco e stai facendo la cacca nel letto!”.