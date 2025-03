La peste che ha devastato 50 milioni di persone trovata in una mummia egizia

Questa scoperta rintraccia le origini della “Morte Nera” fino al 1780 a.C. Quando si parla di “peste bubbonica” o “Morte Nera”, la maggior parte delle persone pensa immediatamente al periodo medievale. Le immagini di città affollate invase dai topi e dei disperati tentativi di sfuggire alla malattia potrebbero venire alla mente.

Ma vi sareste mai immaginati l’Antico Egitto? Sorprendentemente, questi due periodi storici, apparentemente così distanti, sono ora legati da una scoperta incredibile.

Il batterio Yersinia pestis è stato trovato su una mummia egizia, il primo caso documentato al di fuori dell’Europa medievale e dell’Asia. Una mummia egizia recentemente analizzata è stata collegata a questa devastante pandemia, che ha causato la morte di 50 milioni di persone durante il suo focolaio più noto.

La peste, conosciuta per essere trasmessa dalle pulci dei topi, si diffuse rapidamente durante il Medioevo, uccidendo grandi popolazioni in pochissimo tempo. Non era solo la velocità della diffusione a essere spaventosa, ma anche i terribili sintomi: linfonodi gonfi, dolorose piaghe sulla pelle, febbri alte e anche la lingua nera, prima che la persona cedesse alla malattia.

Sebbene la Peste Bubbonica sia spesso legata all’Europa medievale, recenti scoperte suggeriscono che le sue origini possano risalire ancora più indietro nel tempo.

Gli archeologi che studiavano una mummia datata 1780 a.C. hanno trovato tracce della malattia, collegandola a un periodo molto più antico.

La mummia, appartenente a un uomo, è conservata al Museo Egizio di Torino, in Italia. I ricercatori hanno prelevato campioni dai resti, tra cui tessuti ossei e contenuti intestinali, per meglio comprendere la storia della mummia.

Con grande sorpresa, hanno rilevato il DNA di Yersinia pestis, il batterio responsabile della Peste Bubbonica.

Questa straordinaria scoperta segna il primo caso conosciuto della malattia al di fuori della sua presenza storica in Europa e Asia, offrendo nuove intuizioni sulla sua antica diffusione.

Il team di archeologi ha condiviso i risultati della loro ricerca durante l’European Meeting of the Paleopathology Association.

Nel loro rapporto, hanno affermato: “Qui riportiamo la presenza di DNA di Y. pestis in una mummia egizia di un uomo adulto della collezione del Museo Egizio di Torino, Italia.”

“L’individuo, che è stato mummificato antropogenicamente, è stato datato al termine del Secondo Periodo Intermedio e all’inizio del Nuovo Regno, ma la sua provenienza esatta in Egitto è sconosciuta.”

“Il tessuto osseo e il contenuto intestinale derivante dalla mummia sono stati sottoposti a un approccio di metagenomica shotgun. Abbiamo così rilevato DNA di Y. pestis in entrambi i campioni, indicando una vasta tropismo del patogeno durante una fase già avanzata della progressione della malattia.”

“Questo è il primo genoma di Y. pestis preistorico riportato al di fuori dell’Eurasia, fornendo prove molecolari della presenza della peste nell’antico Egitto, anche se non possiamo inferire quanto diffusa fosse la malattia in quel periodo.”

È facile pensare che la Morte Nera sia solo un ricordo lontano, sconfitta dalla medicina moderna e da una migliore igiene. Tuttavia, questa assunzione non è del tutto corretta. Nonostante i nostri progressi, la peste ha continuato a manifestarsi in rari casi anche nella storia recente.

Ad esempio, sono stati segnalati casi di peste fino al 2015. Sebbene il Regno Unito non sia stato colpito dalla malattia, focolai si sono verificati in altre regioni, tra cui Africa, Asia, Sud America e Stati Uniti.

Tra il 2010 e il 2015, sono stati riportati 3.248 casi di peste in tutto il mondo, secondo i dati di Public Health England.

Fortunatamente, a differenza del passato, contrarre la malattia oggi non significa morte certa. Gli antibiotici moderni possono trattarla efficacemente, salvando vite.

La trasmissione della peste dipende ancora fortemente dagli animali, in particolare dai roditori. Michael Marks, professore alla London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha chiarito questo aspetto l’anno scorso: “Le persone con la peste sono molto malate. Non salgono su un aereo, fondamentalmente. Quindi il modo in cui la peste si diffonde nel mondo non è attraverso individui malati (come accade con il COVID), ma tramite animali infetti.”

“Il rischio per il Regno Unito è estremamente basso, praticamente nullo, come dimostrato dal fatto che i casi continuano a verificarsi ogni anno negli Stati Uniti, ma non vediamo casi arrivare nel Regno Unito.”