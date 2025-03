“La vergine più anziana del mondo” riflette su 108 anni di scelte consapevoli

Clara Meadmore ha avuto priorità ben più importanti della sessualità durante i suoi 108 anni di vita. Mentre iniziamo il 2025, è il momento perfetto per riflettere su come vogliamo plasmare l’anno che ci aspetta. La vita straordinaria di Clara Meadmore offre una prospettiva fresca da considerare mentre riflettiamo sulle nostre scelte e obiettivi.

Invece di fissarci sulle solite risoluzioni—come andare più spesso in palestra o seguire le ultime tendenze alimentari—perché non fermarci un attimo e considerare un approccio diverso? La storia di Clara ci ricorda che la felicità può venire da luoghi inaspettati e non deve conformarsi alle norme sociali.

Se sei stanco della costante pressione di dover trovare “quella giusta” o delle frasi su “tanti pesci nel mare”, l’esempio di Clara ci mostra che vivere la vita secondo i propri termini, senza compromessi, può essere un percorso davvero gratificante.

Hai bisogno di motivazione? Conosci Clara Meadmore, una donna che ha vissuto 108 anni senza mai fare sesso—una distanza che sicuramente mette in prospettiva ogni “periodo di astinenza” che abbiamo affrontato.

Nata a Glasgow nel 1903, Clara ha vissuto una vita straordinaria. Ha lavorato come segretaria e successivamente in un ufficio telegrafico, trovando gioia e scopo nella sua carriera. Secondo quanto riportato da The Daily Atomic, Clara decise all’età di soli 12 anni che il matrimonio non era per lei.

Nel 2008, in occasione del suo 105° compleanno, Clara ha condiviso i suoi pensieri in un’intervista con Mail Online, affermando: “Non ho mai avuto un ragazzo – non mi sono mai preoccupata delle relazioni.”

Ha aggiunto: “Quando ero ragazza, si faceva sesso solo con il marito e io non mi sono mai sposata.”

Anche se è impossibile etichettare definitivamente qualcuno come la “vergine più anziana del mondo”, data la natura personale di tali informazioni, Clara è una delle persone più anziane a parlare apertamente della sua scelta di non intraprendere mai relazioni sessuali.

Clara Meadmore ha giurato di non sposarsi all’età di soli 12 anni.

Clara ha anche affrontato domande riguardo alla sua sessualità, rispondendo con fermezza che la risposta era “no” a qualsiasi speculazione sulla sua omosessualità. Ha chiarito: “Non sono mai stata interessata al sesso.”

Nonostante Clara abbia incontrato molte opportunità romantiche nel corso degli anni, ha mantenuto la sua decisione, scegliendo di non esplorare ulteriormente quelle vie. Ha spiegato la sua motivazione dicendo: “Immagino che ci sia molta confusione coinvolta e io sono sempre stata impegnata a fare altre cose.”

Invece delle relazioni romantiche, Clara ha apprezzato le amicizie platoniche con gli uomini, trovandole soddisfacenti senza la necessità di andare oltre. Ha dedicato il suo tempo ad attività che amava, come il programma Woman’s Hour di Radio 4, il giardinaggio, le passeggiate e la lettura.

Questi interessi l’hanno tenuta felicemente occupata per tutti i suoi 108 anni. La sua vita è un ricordo ispiratore di come possiamo affrontare il 2025 con le nostre priorità ben chiare.

Clara è scomparsa nel 2011, lasciando un’eredità di indipendenza e sicurezza in se stessa.

In interviste precedenti, Clara ha riflettuto sulle sue scelte e ha condiviso una saggezza senza tempo: “Tutto sembra così veloce oggi. Non so molto dei giovani o di come fanno le cose. Sono sicura che sia molto diverso.”

Ha anche osservato: “Ho deciso all’età di 12 anni di non sposarmi e non sono mai tornata su quella decisione.”

Infine, ha concluso con: “[…] La gente ha le proprie opinioni sul sesso, ma io non ne sono mai stata interessata. Non ho mai incontrato qualcuno che volessi sposare, e sono sempre stata felice da sola.”

Queste sono parole di saggezza da cui possiamo tutti imparare e, forse, applicare nella nostra vita mentre andiamo avanti.