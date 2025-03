Momento da brivido: una donna sale sul tetto per nascondersi da un intruso a pochi passi di distanza

La donna si trovava nel suo letto quando è iniziato il terrificante incontro. Le fotografie hanno catturato il momento agghiacciante in cui una donna è salita sul tetto per fuggire da un intruso che si trovava a pochi passi da lei. Le immagini mostrano una fuga mozzafiato che ha lasciato molti senza parole.

Nel settembre del 2014, Melora Rivera ha affrontato una situazione impensabile quando un intruso ha sfondato la porta di casa sua a Venezia, in California. Rivera si trovava a riposare tranquillamente nel suo letto quando il caos è esploso, costringendola a fuggire dalla sua abitazione in preda al panico.

Nel tentativo di scappare, Rivera si è alzata dal letto, ha lasciato la stanza e si è ritrovata sul tetto della sua casa. Un gesto disperato, ma che forse le ha salvato la vita.

Agendo rapidamente, Rivera è riuscita a uscire da una finestra per allontanarsi dall’intruso che si stava avvicinando. Le sue azioni tempestive le hanno permesso di evitare un confronto diretto.

In un’intervista con CBS News, Melora Rivera ha raccontato il momento agghiacciante: “Lui è riuscito a rompere uno di questi pannelli e a raggiungere il meccanismo per sbloccare la porta. Quando l’ho visto entrare in casa, ho capito che non potevamo essere entrambi lì. Sapevo che non volevo avere un confronto con lui, non sapendo quali fossero le sue intenzioni.”

Prima di fuggire, Rivera ha preso il suo telefono ed è riuscita a chiamare il 911 mentre Christian Hicks, l’intruso, sembrava inseguirla. È stata una situazione spaventosa che ha richiesto una reazione immediata da parte sua.

Una volta sul tetto e in contatto con un operatore, Rivera ha deciso di nascondersi sotto una grondaia. Questa strategia le ha offerto una piccola misura di sicurezza, poiché l’ha nascosta alla vista dell’intruso.

Nonostante la sua ingegnosità, l’esperienza è stata indubbiamente spaventosa. Rivera ha spiegato successivamente quanto la situazione fosse pericolosa: “La caduta, a occhio, è di più di 20 piedi. Quindi non c’era modo di scendere dal tetto in modo sicuro a quel punto.”

“La mia paura più grande era che lui sarebbe stato costretto dalla polizia a nascondersi proprio nel posto dove mi stavo nascondendo.”

Le autorità hanno confermato che la polizia è arrivata sulla scena meno di due minuti dopo aver ricevuto la chiamata di emergenza di Rivera. La loro rapida risposta ha fatto sì che fosse fuori pericolo in breve tempo, ma non prima che dovesse affrontare un’esperienza agghiacciante.

Anche i pompieri sono stati chiamati sulla scena e hanno assistito Rivera nel scendere in sicurezza dal tetto. Alexandria Thompson, una vicina di casa, è stata testimone del drammatico salvataggio e ha raccontato gli eventi così come si sono svolti.

Parlando con CBS News, Thompson ha condiviso la sua prospettiva sull’incidente: “Ho visto questo uomo stamattina ammanettato. L’ho visto nel mio giardino. Ho chiamato la polizia.”

Sebbene Hicks fosse inizialmente detenuto dalla polizia, è stato successivamente rilasciato. La decisione è stata presa dopo che la persona che aveva chiamato la polizia ha rifiutato di identificarlo personalmente, lasciando le forze dell’ordine con opzioni limitate.

A seguito dell’incidente, Rivera ha parlato della crisi della senzatetto nella zona. Crede che affrontare questa problematica sia fondamentale per evitare che simili situazioni accadano in futuro.

Rivera ha approfondito i suoi pensieri dicendo: “Penso che sia evidente per la maggior parte di noi che viviamo qui, quando qualcuno sembra soffrire di una malattia mentale, e continuare a permettere a queste persone di camminare senza offrire loro aiuto, per proteggerle e proteggere anche noi.”