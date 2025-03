Josephine Leotta morta nel grave tamponamento: la sua auto intrappolata tra due tir

Una giovane di Belpasso, Josephine Leotta, ha tragicamente perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella mattina di lunedì 10 marzo sull’autostrada Siracusa-Catania. La 24enne era in viaggio verso l’università quando è rimasta coinvolta in un maxi tamponamento, che ha coinvolto due mezzi pesanti e altre due automobili.

L’incidente si è verificato nel tratto vicino alla galleria San Demetrio. Josephine si trovava a bordo della sua Toyota Aigo, una delle vetture coinvolte nel drammatico tamponamento. Purtroppo, il suo veicolo è stato schiacciato tra due tir in un impatto devastante, che non ha lasciato scampo alla giovane. Quando i soccorritori sono giunti sul luogo dell’incidente, Josephine era già rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto, e non c’era più nulla da fare.

Josephine Leotta era una studentessa di Architettura e Patrimonio Culturale presso la struttura didattica speciale di Siracusa. La giovane stava dirigendosi a lezione quando è avvenuto l’incidente, e la sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità di Belpasso. Il sindaco Carlo Caputo ha espresso il suo cordoglio, affermando: “Con profonda tristezza e incredulità, ho appreso la terribile notizia del decesso di Josephine Leotta, una giovane belpassese di soli 24 anni morta in un drammatico incidente stradale, avvenuto questa mattina sulla Siracusa-Catania. Una giovane al servizio della comunità, che aveva donato il suo tempo e impegno prima come scout e ora come volontaria del gruppo di Protezione Civile. In questo momento di dolore, desidero esprimere, a nome di tutta l’amministrazione, le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Josephine“.

Il tragico incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla necessità di maggiore attenzione da parte degli automobilisti, soprattutto in tratti autostradali dove il traffico può essere intenso. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nei minuti precedenti al tamponamento.

Il maxi tamponamento ha coinvolto diverse vetture, ma la gravità dell’impatto ha avuto conseguenze fatali per Josephine. Il suo veicolo, schiacciato tra i due mezzi pesanti, ha subito danni irreparabili. La notizia della sua morte ha suscitato grande tristezza tra i suoi coetanei, amici e familiari, che ricordano Josephine come una persona generosa e impegnata nella comunità.

La giovane era nota per il suo impegno sociale, avendo dedicato tempo come scout e come volontaria nella Protezione Civile. La sua morte rappresenta una perdita incolmabile per la comunità di Belpasso, che la ricorderà per la sua dedizione e il suo spirito altruista.

In seguito all’incidente, si sono moltiplicati gli appelli per una maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza stradale. Molti cittadini hanno espresso la loro preoccupazione per la frequenza degli incidenti sulle autostrade e la necessità di misure preventive per garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti.