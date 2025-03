Donna subisce amputazione della gamba dopo essere rimasta intrappolata in un tapis roulant in aeroporto

La gamba della donna è rimasta bloccata alla fine di un tapis roulant, portando a un incidente che ha cambiato la sua vita. Se hai mai temuto la possibilità di rimanere con la gamba intrappolata in un tapis roulant in aeroporto, questa storia probabilmente ti farà rabbrividire.

Una donna di 57 anni ha vissuto un incidente traumatico all’aeroporto di Don Mueang a Bangkok, in Thailandia, dove ha dovuto subire l’amputazione della gamba dopo che questa è rimasta intrappolata nel meccanismo di un tapis roulant.

L’incidente è avvenuto mentre stava camminando lungo il tappeto mobile. Alla fine del tapis roulant, la sua gamba è in qualche modo rimasta bloccata, dando inizio a una catena di eventi orribili.

Secondo i resoconti, la donna è inciampata sulla sua valigia e è caduta in uno spazio vuoto del tapis roulant, causando l’intrappolamento della sua gamba nel meccanismo.

I soccorritori sono accorsi prontamente per cercare di liberarla, ma nonostante i loro sforzi, non hanno avuto altra scelta che amputarle la gamba sopra il ginocchio a causa dei gravi danni, che includevano ossa e tendini recisi.

Le fotografie scattate sul posto mostravano la donna seduta sul tapis roulant, visibilmente in difficoltà, con la gamba intrappolata nel meccanismo.

Dopo l’amputazione d’emergenza all’aeroporto, la sua gamba mozzata è stata collocata in una scatola di schiuma con la speranza che potesse essere riattaccata. Tuttavia, dopo essere stata trasferita all’ospedale Bhumibol Adulyadej per ulteriori trattamenti, i medici le hanno comunicato che la gamba non poteva essere salvata.

Nel corso degli eventi successivi, suo figlio ha espresso il dolore della famiglia su Facebook, scrivendo: “Il morale di mia madre è piuttosto preoccupante. Siamo riusciti a parlarle un po’ prima e dopo l’operazione… Anche se ha mostrato la sua forza attraverso l’espressione del viso e il tono della voce, sapevamo che, nel profondo, era distrutta perché ha perso improvvisamente una gamba.”

Ha aggiunto ulteriormente: “La nostra famiglia sa molto bene che non possiamo far funzionare la sua gamba come prima, né possiamo riportarle la stessa vita che aveva.”

Rispondendo alla tragedia, il direttore dell’aeroporto, Karun Thanakuljeerapat, ha rilasciato una dichiarazione dicendo: “A nome dell’aeroporto internazionale di Don Mueang, desidero esprimere le mie più sentite condoglianze per l’incidente.”

Ha anche rassicurato il pubblico: “Voglio insistere sul fatto che faremo in modo che un simile incidente non accada mai più.”

Un portavoce dell’aeroporto ha poi fornito un aggiornamento, spiegando: “Il direttore dell’aeroporto di Don Mueang e la direzione hanno visitato la paziente per seguire l’evoluzione del trattamento e hanno ricevuto informazioni dal team medico dell’ospedale Bhumibol che attualmente sta ricevendo cure mediche.”

L’aeroporto ha anche emesso una scusa formale, dichiarando: “L’aeroporto di Don Mueang è profondamente rattristato per l’incidente e pronto ad assumersi completamente la responsabilità, nonché a prendersi cura delle spese mediche e della compensazione.”

Mesi dopo, la donna ha dimostrato un’incredibile resilienza quando ha fatto i suoi primi passi dopo l’incidente. Riflettendo su questo momento, suo figlio ha condiviso: “Mamma ha camminato per 15 minuti e deve allenarsi ogni giorno. È molto incoraggiante. È ancora bellissima come sempre nonostante tutto quello che è successo. Spero che presto correrà più veloce di me.”