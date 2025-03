Quattro uomini si incontrano per un weekend di pesca e condividono le loro esperienze con le mogli, culminando in una divertente rivelazione finale

In un tranquillo mattino, quattro amici si preparano per un weekend di pesca al lago, armati di thermos pieni di caffè e attrezzatura. Il panorama è sereno, con la nebbia che si solleva delicatamente dall’acqua, mentre il suono delle esche che colpiscono la superficie e il canto degli uccelli creano un’atmosfera rilassante. Tuttavia, come spesso accade tra amici di lunga data, la conversazione si sposta rapidamente su un argomento che suscita sempre interesse: le loro mogli.

Il primo marito, con un sorriso soddisfatto, inizia a raccontare ai suoi compagni come sia riuscito a ottenere il permesso di uscire per pescare. “Non avete idea di cosa ho dovuto fare per poter venire a pescare questo fine settimana. Ho dovuto promettere a mia moglie di dipingere ogni stanza della casa il prossimo fine settimana”. Le sue parole suscitano risate tra gli altri uomini, che sembrano divertirsi a confrontare le loro esperienze.

Il secondo marito interviene, ridendo e affermando: “Non è niente!”. Con un sospiro, aggiunge: “Ho dovuto promettere a mia moglie di costruire una nuova terrazza per la piscina”. Le promesse fatte ai coniugi sembrano diventare sempre più impegnative, mentre i tre uomini continuano a scambiarsi aneddoti.

Il terzo marito, mentre tira su la lenza e beve un sorso di caffè, esprime la sua frustrazione. “Cavolo, avete tutti e due la vita facile! Ho dovuto promettere a mia moglie di ristrutturare la cucina per lei”. Le parole del terzo uomo fanno ridere i suoi amici, che si rendono conto di quanto siano disposti a sacrificare pur di godere di qualche ora di libertà.

Mentre i quattro uomini continuano a pescare e a chiacchierare, si accorgono che il quarto amico non ha ancora partecipato alla conversazione. La sua calma apparente suscita la curiosità degli altri. Uno di loro, non potendo trattenersi, chiede: “Ehi, non hai detto nulla di quello che hai dovuto fare per venire a pescare questo fine settimana. Qual è il problema?”.

Il quarto uomo, distogliendo lo sguardo dalla sua canna da pesca, sorride e rivela: “Ho solo messo la sveglia alle 5:30 del mattino. Quando è suonata, ho spento l’orologio, ho dato una spinta alla moglie e le ho detto: ‘pesca o sesso?’ e lei ha risposto: ‘mettiti un maglione’.” Questa battuta provoca una risata collettiva tra i quattro uomini, che si divertono per la risposta inaspettata della moglie.

L’ironia di questa situazione mette in luce le dinamiche relazionali tra i mariti e le loro mogli, evidenziando come a volte le conversazioni più semplici possano rivelare verità più profonde. La battuta del quarto uomo non solo strappa risate, ma offre anche un momento di leggerezza in un contesto di impegni e responsabilità quotidiane.