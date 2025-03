Ex stella del pattinaggio su ghiaccio trovata a vivere per strada in una tragica svolta del destino

La vita di una celebre pattinatrice subisce una svolta inaspettata e tragica. Elena Goliakova, una celebre pattinatrice russa che un tempo incantava il pubblico con le sue performance e faceva parte del famoso spettacolo “Holiday On Ice”, è stata recentemente trovata a vivere per strada in Messico.

Questa tragica svolta degli eventi ha scioccato molti che la ricordano come una figura di spicco nel mondo del pattinaggio.

La rivelazione è arrivata da un utente di Facebook che afferma di essere stato uno studente della Goliakova. L’utente ha condiviso la sua preoccupazione dopo averla vista in una situazione inaspettata e straziante.

La Goliakova giunse per la prima volta in Messico nel 2001 insieme al suo allora marito, Nicolò Suetov. Insieme hanno avviato un nuovo capitolo della loro vita come allenatori in prestigiosi club di pattinaggio a Monterrey, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione della comunità locale.

Un utente ha condiviso una foto sui social media, mostrando una donna che si crede essere la Goliakova, apparsa senza fissa dimora e lontana dai suoi giorni di celebrità sul ghiaccio.

In un incontro straziante, la donna ha negato la propria identità e ha dichiarato di lavorare in un negozio di abbigliamento.

“Passeggiando nel Passaggio Morelos, riconoscendo un volto della mia infanzia, ho deciso di chiamarla: Elena! Elena!… Mi ha guardato dritto negli occhi e, risolutamente, ha risposto: ‘Non ti riconosco! Non ti riconosco! Sono una donna d’affari! Lavoro alla Promoda!’” ha scritto l’utente, ricordando il momento in cui l’ha incontrata.

L’incontro si sarebbe svolto a San Pedro Garza García, un municipio nella zona metropolitana di Monterrey, dove la Goliakova era conosciuta per aver lavorato durante la sua carriera di allenatrice.

“Improvvisando una via di fuga, quella donna dagli occhi azzurri e dai capelli dorati ha scelto di evitare ogni inutile intervista,” ha aggiunto l’utente, descrivendo il comportamento evasivo della donna.

Ha esortato la gente a mostrare gentilezza se dovessero incontrarla, aggiungendo: “Se la vedete, non esitate a offrirle un po’ di aiuto e salutarla. È una persona gentile, empatica e ama stare tra la gente. Parla fluentemente sia spagnolo che inglese, e se conoscete un po’ di russo, sarà felice di sentirvi dire ‘Privet!’”

Nonostante le sue circostanze attuali, l’utente ha sottolineato che la Goliakova ha espresso di non voler tornare alla sua carriera di pattinatrice né accettare aiuto per sistemarsi. Ha fatto notare che era stata la sua allenatrice di pattinaggio 13 anni fa, lasciando un’impronta indelebile nella sua vita.

La pattinatrice russa, che si era trasferita in Messico con il suo allora marito nel 2001, era stata diagnosticata con schizofrenia nel 2010.

La Goliakova ha avuto un ruolo significativo nello sviluppo del pattinaggio a San Pedro Garza García. Ha anche contribuito a introdurre Eduardo Burguete Ayala, un pioniere nell’instaurare piste di ghiaccio e scuole di pattinaggio in Nuevo León, in America Latina.

Tuttavia, la sua vita ha cominciato a sgretolarsi nel 2006 quando fu arrestata per presunto vandalismo nella Colonia Valle del Mirador. Questo episodio la portò ad essere ricoverata nel reparto psichiatrico della prigione di Topo Chico, sebbene fu poi rilasciata per mancanza di prove, come riportato da Fox News Messico.

Nel 2010, la Goliakova fu diagnosticata con schizofrenia, una condizione che ha inciso gravemente sulla sua capacità di continuare a lavorare come istruttrice di pattinaggio.

La fine del suo matrimonio ha ulteriormente peggiorato i suoi sintomi, portando ad un rapido declino della sua salute mentale, secondo quanto riferito da fonti locali.

La schizofrenia è un grave disturbo mentale che colpisce i pensieri, le emozioni e i comportamenti di una persona. I sintomi spesso includono allucinazioni, deliri e pensieri disorganizzati, rendendo difficile gestire la condizione senza il giusto trattamento, come sottolineato dalla Mayo Clinic.

Una gestione efficace prevede tipicamente trattamenti a lungo termine, tra cui farmaci, terapie e supporto per affrontare le attività quotidiane. Tuttavia, molte persone con la condizione non riconoscono la necessità di aiuto, il che porta al peggioramento dei sintomi e a difficoltà nella vita personale e sociale.

Senza un intervento adeguato, coloro che vivono con la schizofrenia affrontano un rischio maggiore di episodi gravi, di ricoveri frequenti e di difficoltà nel mantenere relazioni e benessere personale.

La storia di Elena è un commovente promemoria dell’importanza di avere sistemi di supporto e interventi tempestivi per le persone che combattono con condizioni mentali.

I rapporti su Elena che vaga per le strade sono emersi negli anni. Nel 2022, furono documentati avvistamenti di lei a Tepatitlán, Jalisco, da parte dei media locali e degli utenti di internet, secondo Infobae.

Un recente video da El Norte l’ha catturata mentre camminava lungo una strada di Monterrey, avvolta in una coperta e sembrava angosciata mentre interagiva con le auto che passavano.

“Elena Goliakova, che era una rinomata insegnante di pattinaggio nei club sportivi di San Pedro, è stata vista di nuovo per le strade di Monterrey,” scrisse l’outlet il 28 novembre.

Durante i suoi anni migliori, tra il 1998 e il 2001, la Goliakova guadagnò riconoscimenti per il suo talento straordinario sul ghiaccio. Fu celebrata per le sue performance eleganti, il suo stile unico e la sua capacità ineguagliabile di incantare il pubblico con la sua arte.

I suoi successi le valsero un posto nello spettacolo di pattinaggio “Holiday On Ice”, dove mostrò la sua abilità tecnica e la sua presenza affascinante su un palcoscenico mondiale.