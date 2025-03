Muore a 24 anni durante una diretta su TikTok mangiando troppo: la storia di Kultur Efecan

Il fenomeno del mukbang, un genere di video in cui i protagonisti si ingozzano di cibo in diretta, ha guadagnato una notevole popolarità, specialmente in Corea del Sud. Tra i vari influencer emersi in questo campo, spicca la figura di Kultur Efecan, un giovane turco di 24 anni che ha saputo attrarre l’attenzione del pubblico grazie ai suoi video su TikTok, accumulando circa 176.000 follower.

Tuttavia, la carriera di Kultur è stata segnata da gravi problemi di salute, culminati nella sua tragica morte a causa di complicazioni legate all’obesità. Secondo quanto riportato da Turkiye Today, il giovane è deceduto dopo un ricovero in ospedale durato tre mesi. Le sue condizioni di salute si sarebbero deteriorate a causa delle pratiche legate al mukbang, che lo avevano portato a un consumo eccessivo di cibo.

Il primo ricovero di Kultur è avvenuto nel dicembre 2024, quando è stato ospedalizzato per problemi di salute correlati al suo peso. Dopo un secondo ricovero, era stato dimesso con la raccomandazione di continuare le cure a casa. Purtroppo, nonostante gli sforzi, Kultur non è riuscito a superare le sue difficoltà e ha perso la vita. Il suo funerale si è tenuto presso la moschea Celaliye, situata nella provincia di Istanbul.

Il termine “mukbang” deriva dalla combinazione delle parole coreane “muk-ja” (mangiare) e “bang-song” (trasmissione). Questi video non solo si concentrano sull’aspetto visivo del cibo, ma pongono anche un forte accento sull’audio. I mukbanger utilizzano microfoni posizionati in modo strategico per amplificare i suoni della masticazione, creando un’esperienza che per alcuni spettatori può risultare rilassante, simile all’ASMR.

Nonostante il grande seguito di pubblico, il mukbang ha suscitato preoccupazioni riguardo ai suoi effetti sulla salute. Sebbene non ci siano prove dirette che collegano questa pratica a decessi specifici, diversi mukbanger hanno riportato problemi di salute significativi legati al consumo eccessivo di cibo. Tra i casi più noti, si segnala la morte della 24enne cinese Pan Xiaoting, che ha sollevato ulteriori interrogativi sui rischi associati a questo tipo di contenuto.

La vicenda di Kultur Efecan ha riacceso il dibattito sui potenziali pericoli del mukbang, evidenziando come la ricerca di fama sui social media possa avere conseguenze devastanti. Gli esperti mettono in guardia sull’importanza di una dieta equilibrata e sulla necessità di prestare attenzione alla salute mentale e fisica, in particolare per coloro che si trovano sotto pressione per produrre contenuti virali.