“Vampira” della vita reale considerata così pericolosa che fu sepolta con la falce al collo e il piede chiuso a chiave

La scoperta di una tomba in un cimitero polacco ha portato gli archeologi a svelare una storia agghiacciante che sembra uscita direttamente da un racconto horror. Trovare uno scheletro in una tomba antica è una cosa, ma scoprire uno scheletro con segni evidenti che qualcuno ha fatto di tutto per assicurarsi che rimanesse sepolto definitivamente è un’altra.

Con l’arrivo di ottobre e l’arrivo della stagione spettrale, molte persone si stanno dedicando a racconti di fantasmi e a vestirsi da esseri soprannaturali.

Ma centinaia di anni fa, la paura di tali entità non era una preoccupazione stagionale; era un’ansia costante. Nei secoli passati, la paura dei vampiri faceva parte della vita quotidiana, soprattutto in Europa.

Nel 2022, un team di archeologi si è occupato di un scavo in un cimitero del XVII secolo a Pien, un villaggio della Polonia, e ciò che hanno portato alla luce è stato allo stesso tempo affascinante e inquietante.

Durante l’esplorazione di una tomba senza segni particolari, il professor Dariusz Poliński dell’Università Nicolaus Copernicus ha scoperto qualcosa di insolito sotto il suolo.

Ma non si trattava solo di resti umani. Invece, è stato rivelato lo scheletro di una giovane donna, con una falce—uno strumento con una lama curva e affilata usato in agricoltura—posta attorno al suo collo e un lucchetto fissato al suo alluce.

Era evidente dalla disposizione del corpo che chi l’aveva sepolta aveva una specifica intenzione: impedirle di risorgere dalla tomba, come se pensassero che fosse un vampiro.

I ricercatori hanno notato che qualcuno aveva anche tentato di girare il corpo in modo che fosse a faccia in giù, cosa che spesso indica l’intento di impedire a un cadavere di uscire dalla sua tomba.

Tutti i segnali indicano che la sepoltura era stata organizzata in modo da impedirle di tornare a infestare i vivi. Il professor Poliński ha commentato al Mail Online, dicendo:

“I modi per proteggersi dal ritorno dei morti includevano il taglio della testa o delle gambe, il posizionamento del defunto a faccia in giù per farlo mordere nel terreno, bruciarli o schiacciarli con una pietra.”

“La falce non è stata posta piatta, ma è stata posizionata attorno al collo in modo tale che, se il defunto avesse cercato di alzarsi, la testa sarebbe stata probabilmente tagliata o danneggiata.”

Poliński ha anche suggerito che il lucchetto sull’alluce simboleggiasse l’idea di chiudere qualsiasi possibilità di ritorno dall’aldilà.

Sebbene oggi i vampiri siano considerati personaggi di fantasia, nell’Europa medievale la minaccia che i morti potessero tornare era una preoccupazione seria che pesava sulle menti delle persone.

Un modo tradizionale con cui si cercava di tenere i presunti vampiri nelle loro tombe era quello di conficcare un paletto nel cranio, assicurandosi che rimanessero lì.

Interessante notare che una falce posta attorno al collo di una persona non sempre indica una paura specifica per i vampiri.

Circa 130 miglia da Pien, nel villaggio di Srewsko, diversi scheletri maschili furono trovati nel 2015 con falci posizionate anch’esse contro i loro colli.

I ricercatori hanno osservato all’epoca: “Quando venivano posizionate nelle sepolture, erano una garanzia che il defunto rimanesse nella sua tomba e quindi non potesse fare del male ai vivi, ma potevano anche servire a proteggere i morti dalle forze malvagie.”

“Secondo la saggezza popolare, la falce proteggeva le donne in travaglio, i bambini e i morti dagli spiriti maligni. Aveva anche un ruolo nei rituali contro la magia nera e la stregoneria.”