Geolier dopo il sisma a Napoli: “I cori da stadio non fanno più ridere. Stiamo vivendo una situazione più grande di noi”

Nella notte del 21 febbraio, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito Napoli, svegliando i residenti alle 1.25. La scossa, che ha avuto il suo epicentro nei Campi Flegrei, ha causato lievi danni e diversi feriti, in particolare nel quartiere di Bagnoli. Le forti vibrazioni hanno spinto molti abitanti a evacuare le proprie abitazioni e a cercare rifugio all’aperto, costringendoli a dormire in auto.

Il rapper Geolier, che risiede nelle vicinanze dell’epicentro, ha deciso di intervenire attraverso una storia su Instagram per rispondere a chi ha commentato in modo offensivo riguardo al terremoto e ai napoletani. Dopo aver notato alcuni messaggi sarcastici e battute infelici, ha sentito l’urgenza di esprimere il suo disappunto. “Non posso leggere commenti del tipo ‘Speriamo che accada presto’ o altre battutacce sul terremoto restando in silenzio”, ha dichiarato Geolier. Ha evidenziato la sofferenza delle persone colpite, sottolineando che molte di esse hanno dovuto abbandonare le loro case, luoghi in cui hanno cresciuto figli e costruito sogni, ora in pericolo.

Il rapper ha continuato a descrivere la situazione drammatica che stanno affrontando i cittadini di Napoli. “Ci sono persone che hanno paura, che stanno vivendo in macchina o che vivono con le valigie già pronte nel caso dovessero scappare”, ha aggiunto. Geolier ha chiesto rispetto per coloro che stanno vivendo questi momenti difficili e ha messo in guardia contro la trivializzazione della situazione. “Se a voi tutto questo non fa male, siete pregati di guardare in silenzio senza commentare”, ha affermato, evidenziando l’importanza di affrontare la realtà con serietà.

Il rapper ha poi richiamato l’attenzione sulla resilienza dei napoletani, invitando a “avere l’umiltà di ammirarci anche questa volta mentre affrontiamo qualcosa di più grande di noi, vincendo sempre”. Le parole di Geolier risuonano come un forte appello alla solidarietà e alla comprensione in un momento di crisi.

Geolier ha acquistato una nuova casa nella zona dei Campi Flegrei oltre un anno fa, trasferendosi da Secondigliano, il quartiere dove è nato. La sua nuova residenza, una villa con vista mare, si trova in una regione frequentemente colpita da terremoti a causa del bradisismo. Tuttavia, non è chiaro se il rapper fosse presente nella sua abitazione durante la scossa di ieri notte.

Il terremoto ha colpito una zona già vulnerabile, e la risposta della comunità è stata immediata. Molti residenti hanno condiviso le loro esperienze sui social media, raccontando di come abbiano vissuto momenti di panico e paura. I primi soccorsi sono stati attivati rapidamente, e le autorità locali hanno iniziato a monitorare la situazione per valutare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le scosse sismiche nei Campi Flegrei non sono una novità, ma ogni evento porta con sé una rinnovata preoccupazione per la sicurezza delle abitazioni e la vita quotidiana degli abitanti. La reazione della comunità e la solidarietà tra i residenti sono elementi cruciali in queste circostanze, come dimostra l’intervento di Geolier.