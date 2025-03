Manuela Arcuri: “Con Totti ci fu qualcosa, ma eravamo giovani. La separazione da Ilary? Sono cose che capitano”

In un recente episodio di La Volta Buona, Manuela Arcuri ha rivelato alcuni dettagli del suo passato, in particolare riguardo a un flirt giovanile con l’ex calciatore Francesco Totti. La conversazione, condotta da Caterina Balivo, ha messo in luce momenti della vita sentimentale dell’attrice, suscitando l’interesse del pubblico.

Quando Balivo ha chiesto direttamente a Arcuri se avesse mai avuto una relazione con Totti, l’attrice ha risposto senza esitazioni, chiarendo che si trattava di un episodio risalente a molti anni fa. “Ci siamo frequentati da ragazzini, parliamo della preistoria. Pre matrimonio, di tutti”, ha spiegato. Arcuri ha rivelato di aver cercato una relazione seria, ma ha riconosciuto che Totti era già molto ambito e aveva una vita piena di donne. “Io cercavo una storia seria, ho sempre voluto una famiglia e sapevo già che con lui non sarebbe stato così”, ha aggiunto.

L’attrice ha descritto il calciatore come “un calciatore simpatico e bello” e ha confermato che ci fu “un bacetto o poco e niente”. Ha confessato di aver desiderato una relazione più profonda, ma ha compreso che Totti, circondato da molte ammiratrici, non era pronto a impegnarsi. “Qualcosa non ha funzionato, eravamo troppo giovani”, ha concluso.

Inoltre, Arcuri ha offerto il suo punto di vista sulla recente rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ha espresso la sua ammirazione per Totti, affermando: “Trovo che lui sia un bellissimo ragazzo, tutte volevano fidanzarsi con lui”. Ha anche riconosciuto che era facile per lui cadere in tentazione, considerando il numero di donne che lo circondavano.

Tuttavia, Arcuri ha sottolineato che, nonostante la comprensione per la situazione, il tradimento non può essere giustificato. “Bisogna avere il coraggio di chiudere prima del tradimento, bisogna capire quando una storia è finita”, ha detto, riflettendo sull’importanza di affrontare le relazioni con onestà.

La conversazione ha toccato anche il tema della relazione di Manuela Arcuri con Gabriel Garko, un altro capitolo significativo della sua vita sentimentale. L’attrice ha descritto la loro storia d’amore come “un amore vero, non nacque a tavolino”, evidenziando la genuinità dei loro sentimenti. Questo commento ha portato i telespettatori a riflettere sull’autenticità delle relazioni nel mondo dello spettacolo, dove spesso si tende a dubitare della sincerità dei legami.

Le rivelazioni di Arcuri hanno suscitato un ampio dibattito tra i fan e i media, con molti che si sono mostrati curiosi di sapere di più sulla sua vita privata. La capacità dell’attrice di affrontare argomenti delicati con sincerità ha colpito il pubblico, rendendo l’intervista un momento significativo per i suoi sostenitori.

In un contesto in cui le relazioni tra celebrità sono spesso oggetto di gossip e speculazioni, le parole di Manuela Arcuri offrono una prospettiva più umana e comprensiva. La sua disponibilità a condividere esperienze personali, anche quelle più intime, permette di vedere il lato vulnerabile delle figure pubbliche, spesso idealizzate o criticate senza pietà.