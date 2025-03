Il racconto di Claudia: “Un tradimento durante l’estate mi ha fatto chiudere un matrimonio in crisi”

La storia di Claudia, una nutrizionista di Bologna, è segnata da un lungo percorso di sofferenza e tradimenti. Dopo vent’anni di matrimonio e tre tradimenti scoperti del marito Gianni, Claudia si trova a riflettere sulla sua vita e sulle scelte fatte. Ogni volta che il marito giustificava le sue infedeltà con frasi come “Mi piacciono le donne, sono un uomo, è normale”, Claudia si sentiva offesa e umiliata, ma per amore dei figli, Paola e Daniele, ha sempre trovato il modo di perdonarlo, sperando che le cose potessero cambiare.

Il terzo tradimento, una relazione di quasi un anno con una collega, ha rappresentato il punto di non ritorno per Claudia. Dopo aver considerato la separazione, si è fermata nuovamente, ascoltando le suppliche dei figli. Da quel momento, la coppia ha vissuto come due estranei, condividendo solo il tetto e la responsabilità dei ragazzi. La farsa di una famiglia felice non era più sostenibile per Claudia, che attendeva solo il momento in cui i figli avrebbero lasciato casa per liberarsi di un matrimonio che le aveva portato solo dolore.

Le prime infedeltà di Gianni risalgono a poco dopo la seconda gravidanza di Claudia. Da quel momento, la sua autostima ha subito un costante declino. I fantasmi delle amanti del marito la tormentavano, portandola a interrogarsi su cosa le mancasse per mantenere Gianni fedele. Anni di umiliazioni l’hanno portata a non riconoscere l’uomo insicuro che aveva sposato, ma solo ora, grazie alla terapia, ha compreso che avrebbe dovuto troncare quel matrimonio molto prima.

Negli ultimi dodici mesi, Claudia ha iniziato a dedicarsi a nuove esperienze, come viaggiare con l’amica Sara, che la conosce da tempo e non l’ha mai giudicata. Quando Sara le ha proposto una settimana di vacanza in Grecia, Claudia ha accettato senza esitazioni, decidendo di non consultare né Gianni né i figli. Ha comunicato loro la sua decisione in modo deciso: “A metà giugno parto con Sara per una settimana a Rodi in un villaggio vacanze. So che voi saprete cavarvela da soli”.

La reazione dei figli è stata sorprendentemente positiva, mentre Gianni, dopo aver appreso la notizia, ha cercato di minimizzare la questione con scuse riguardo al lavoro. Claudia, però, non si è lasciata intimidire: “Ti arrangerai, io a queste vacanze non ci rinuncio”. Due settimane dopo, si trovava su un aereo, pronta a godersi la libertà e a provare nuove attività, come tennis e yoga.

Durante la vacanza, ha notato l’attenzione di Alessandro, un giovane animatore di 25 anni, che non la perdeva di vista. Claudia ha riflettuto sull’idea di tradire Gianni, ma alla fine ha deciso di vivere un’avventura per se stessa, non per vendetta. Dopo anni di sentirsi una “separata in casa”, ha finalmente abbracciato l’idea di una libertà personale.

Grazie al supporto di Sara, Claudia ha avuto l’opportunità di esplorare la sua sessualità con Alessandro. Hanno trascorso notti insieme, riscoprendo il piacere e la connessione che le erano mancati. Tornata a casa, ha deciso di non negarsi più la felicità e ha parlato seriamente con i figli, spiegando loro la verità sul suo matrimonio.

Con il supporto di Paola e Daniele, che l’hanno incoraggiata a fare ciò che riteneva giusto, Claudia ha avviato le pratiche per la separazione. Quando ha informato Gianni, la sua reazione è stata di rabbia e accuse, ma Claudia ha mantenuto la calma, spiegando che la separazione sarebbe stata un’opportunità per entrambi di vivere la propria vita. Ha visto nei suoi occhi un barlume di comprensione, e per la prima volta, Gianni ha chiesto scusa per le sue infedeltà.

Attualmente, i due continuano a vivere insieme, ma Gianni sta già cercando una nuova sistemazione. Claudia è pronta ad affrontare questa nuova fase della sua vita, determinata a non accettare più tradimenti e a rimanere fedele a se stessa e ai suoi desideri.