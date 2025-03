Un bambino di otto anni morto e riportato in vita ha raccontato alla mamma tutto quello che aveva visto mentre era in Paradiso

Luca, otto anni, sperimentò la morte due volte e miracolosamente tornò in vita dopo un tragico incidente automobilistico.

Un ragazzo di otto anni, che morì non una, ma due volte, a seguito di un incidente stradale, è cresciuto e ha condiviso la sua straordinaria storia su ciò che ha vissuto quando dice di essere “andato in paradiso”.

Nel 1997, Luca stava tornando a casa dalla chiesa con i suoi genitori, Giulia e Andrea, quando un devastante incidente automobilistico cambiò per sempre le loro vite.

Suo padre, Andrea, morì all’istante sul posto, e tragicamente, anche Luca perse la vita—due volte.

Luca fu rianimato due volte quel giorno fatale e fu rapidamente trasportato in elicottero all’Ospedale Medico delle Carolinas in North Carolina.

“Non ho visto a cosa stesse urlando. Non ho visto l’ambulanza arrivare. Ma ricordo di averlo sentito urlare. Quella fu l’ultima cosa che sentii da lui,” raccontò Giulia alla Christian Broadcasting Network, riflettendo sulle ultime parole di suo marito prima dell’incidente.

“Non riuscivano a vedere il suo corpo a causa dei danni che erano stati causati sul lato guida della macchina. E Luca stava seduto dietro suo padre. Quando videro la scarpa di Luca, iniziarono a cercare più a fondo il suo corpo.

“Quando tirarono fuori Luca dal retro dell’auto, non stava respirando.”

“Cominciarono a lavorare su di lui immediatamente per riportarlo in vita. Luca fu rianimato e trasportato d’urgenza all’Ospedale Medico delle Carolinas. Mi dissero che se fosse sopravvissuto, cosa che non sembrava probabile, sarebbe stato come un bambino di otto anni, che non avrebbe saputo camminare, parlare o mangiare. Ero così disperata che avrei accettato qualsiasi cosa, avrei accettato anche questo.”

Contro ogni previsione, Luca sopravvisse alle gravi operazioni che dovette affrontare e, incredibilmente, non subì danni cerebrali nonostante il trauma subito.

Con il passare degli anni, Luca iniziò a parlare con sua madre delle esperienze straordinarie che aveva vissuto durante il suo tempo in paradiso.

Oltre a vedere suo padre, Luca rivelò anche di aver incontrato “altri due bambini” di Giulia—bambini che lei aveva perso in due aborti spontanei.

Incredibilmente, Luca non era mai stato informato di queste perdite, rendendo la sua storia ancora più profonda per sua madre.

Descrivendo la sua esperienza celeste, Luca disse: “Era come un’anteprima di un film, dove puoi vedere solo alcuni frammenti di ciò che succede. Gesù venne da me e mi disse che dovevo tornare sulla Terra e essere un buon cristiano, raccontando agli altri di lui.”

Oggi, Luca usa la sua storia come fonte di ispirazione, aiutando coloro che sono nel dolore o che cercano speranza.

“Nel 1997 non capivo perché Dio non avesse mandato un angelo,” rifletté Giulia.

“Ma so che gli angeli erano lì. E so che siamo stati protetti. Stiamo vivendo il piano che Lui ha per noi. Invece di rimanere arrabbiata con Lui, sono riuscita a usare questa storia per aiutare gli altri a non arrendersi e a mantenere la fede durante il loro percorso di lutto.”