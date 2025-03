Una donna trovata morta dopo tre anni ha lasciato strazianti annotazioni sul suo diario negli ultimi giorni

Laura Winham ha documentato i suoi ultimi giorni nel suo diario, ma ci sarebbero voluti anni prima che il suo corpo venisse scoperto. Una donna isolata e vulnerabile è stata presumibilmente “abbandonata e lasciata” a morire dai servizi sociali, secondo quanto dichiarato dalla sua famiglia.

Laura Winham, residente a Woking, nel Regno Unito, è stata tragicamente trovata morta nel suo appartamento nel maggio 2021. Le autorità ritengono che fosse deceduta da oltre tre anni prima che il suo corpo “mummificato” venisse scoperto.

La 38enne, che era sorda e soffriva di schizofrenia, aveva documentato quelli che si ritiene siano stati i suoi ultimi giorni nel suo diario.

Attualmente è in corso un’indagine a Surrey, in Inghilterra, per investigare su quanto accaduto negli anni precedenti alla sua morte.

L’inchiesta ha lo scopo di determinare come Winham sia finita così isolata dalla società.

Durante l’inchiesta, un patologo ha spiegato alla corte che, a causa del lungo periodo in cui il corpo è rimasto non scoperto, non sarebbe stato possibile determinare con precisione il momento della morte.

Tuttavia, le autorità hanno trovato un calendario nell’appartamento di Winham, con le date segnate fino al 1° novembre 2017.

Tre anni e sei mesi dopo, i suoi resti “quasi scheletrici” sono stati trovati.

Ma la domanda più urgente rimane: perché non era stata in contatto con la sua famiglia?

E perché i suoi parenti ritengono che i servizi sociali e la salute mentale l’abbiano abbandonata?

Winham si era allontanata dalla sua famiglia. I suoi parenti hanno raccontato che le aveva chiesto di smettere di contattarla, escludendoli dalla sua vita perché credeva che volessero farle del male.

Fu suo fratello a fare la tragica scoperta, trovandola in uno stato “mummificato”.

Il 3 ottobre, il coroner Karen Henderson ha letto commoventi estratti dal diario di Winham, che gettano luce sulla dura realtà degli ultimi giorni di Laura. Aveva esaurito i soldi, il cibo e, infine, la speranza.

Il 15 settembre 2017, scrisse: “Avrei voluto comprare il riso. Sogno il cibo. Comunque, sto morendo di fame.”

Solo tredici giorni dopo, il 28 settembre 2017, un’altra voce diceva: “Il mio cellulare mi ha abbandonato il 7 settembre. Sono riuscita a fare una corsa da Tesco prima che si spegnesse. Ho dormito per settimane… Non ho comprato cibo da mesi perché non so cosa stia succedendo.”

Una delle voci più agghiaccianti, datata qualche giorno di ottobre, diceva: “È passato un mese dal mio ultimo acquisto di cibo. Non riesco a credere di essere sopravvissuta così a lungo.”

Il suo diario contiene numerosi riferimenti alla sopravvivenza con cibo minimo, tra cui formaggio e patate, e a un certo punto annotò di avere “circa 5 sterline su di me.”

Durante l’inchiesta, un rappresentante del Surrey County Council ha spiegato che l’autorità ha successivamente rivisitato le proprie politiche. Ora, se le lettere non ricevono risposta, un impiegato del consiglio verrà inviato per fare un follow-up.

Un rappresentante del Woking Borough Council ha anche parlato, affermando che le vulnerabilità di Winham avrebbero dovuto essere segnalate nel sistema abitativo.

