Bill Gates fece 15 previsioni sul futuro 25 anni fa – e si sono tutte avverate

Sembra quasi che Bill Gates abbia una macchina del tempo, perché le sue previsioni fatte 25 anni fa sul futuro si sono rivelate incredibilmente accurate.

A meno di possedere una macchina del tempo, prevedere con esattezza il futuro è praticamente impossibile.

Eppure, il fondatore di Microsoft sembra aver vissuto la sua personale avventura in stile Ritorno al Futuro, combinando il suo ruolo di visionario tecnologico con una sorprendente capacità di anticipare i tempi.

Nel 1999, Gates fece alcune previsioni su come sarebbe stato il mondo negli anni a venire e, sebbene alcune sembrassero improbabili all’epoca, molte di esse si sono oggi realizzate.

Infatti, ben 15 previsioni fatte da Gates sono diventate realtà.

1. Siti di confronto prezzi

Circa 25 anni fa, Gates predisse che sarebbero stati sviluppati servizi di comparazione automatica dei prezzi, permettendo alle persone di confrontare facilmente i costi dei prodotti su diversi siti web.

“I servizi di confronto prezzi saranno sviluppati, consentendo alle persone di vedere i prezzi su più siti, rendendo più semplice trovare il prodotto più economico in ogni settore.”

Oggi, con piattaforme come Google Shopping, questa previsione si è pienamente avverata.

2. Smartphone

Oggi gli smartphone sono la prima cosa che prendiamo in mano al mattino e l’ultima che posiamo la sera.

Nel 1999, i telefoni cellulari esistevano, ma erano molto lontani dalle capacità che hanno oggi.

Gates aveva previsto:

“Le persone porteranno con sé piccoli dispositivi che consentiranno loro di restare sempre connessi e gestire i propri affari elettronici ovunque si trovino. Potranno controllare le notizie, verificare i voli prenotati, ottenere informazioni sui mercati finanziari e fare praticamente qualsiasi cosa con questi dispositivi.”

3. Assistenti virtuali

Gates predisse anche l’ascesa degli assistenti virtuali nelle nostre case. Anche se non fece il nome di Alexa o Google Home, aveva descritto qualcosa di molto simile.

“Questi dispositivi collegheranno e sincronizzeranno tutti i tuoi apparecchi in modo intelligente, sia a casa che in ufficio, consentendo loro di scambiare dati.”

Una descrizione che oggi si adatta perfettamente alle smart home.

4. Finanza online

Un tempo, andare in banca per gestire le proprie finanze era una prassi normale. Ma grazie al banking online, quei giorni sono ormai lontani.

Gates lo aveva previsto:

“Le persone pagheranno le bollette, gestiranno le loro finanze e comunicheranno con i loro medici via internet.”

5. Sistemi di sorveglianza domestica

Oggi, dispositivi come i videocitofoni intelligenti sono una parte essenziale della sicurezza domestica.

Nel 1999, Gates affermava:

“I video in tempo reale della propria casa diventeranno comuni, informando gli utenti quando qualcuno si presenta alla porta mentre non sono in casa.”

6. Social media

È difficile immaginare un mondo senza Facebook, Instagram o TikTok, ma solo 25 anni fa nulla di tutto ciò esisteva.

Gates predisse:

“I siti web personali per amici e familiari diventeranno comuni, permettendo di chattare e organizzare eventi.”

Un’anticipazione perfetta dei social network di oggi.

7. Pubblicità personalizzata

Oggi non ci sorprende più vedere annunci online che riflettono le nostre ricerche recenti. Gates lo aveva già previsto:

“I dispositivi avranno pubblicità intelligenti. Sapranno le abitudini di acquisto degli utenti e mostreranno annunci mirati in base alle loro preferenze.”

8. Pubblicità automatizzate per viaggiatori

Non solo pubblicità personalizzata, ma anche legata ai viaggi:

“Il software saprà quando hai prenotato un viaggio e userà queste informazioni per suggerire attività nella destinazione, offrendo sconti e prezzi vantaggiosi.”

Una previsione che oggi si è concretizzata con Google Travel e le offerte personalizzate che riceviamo quando prenotiamo un volo o un hotel.

9. Forum sportivi online

Oggi, milioni di appassionati discutono di sport in tempo reale su Twitter, Reddit e forum specializzati.

Gates lo predisse:

“Guardando una competizione sportiva in TV, gli spettatori potranno discutere in diretta con altri utenti e partecipare a sondaggi su chi vincerà.”

10. Forum di discussione virtuale

“I residenti di città e paesi potranno avere discussioni online sui temi che li riguardano, come la politica locale, la pianificazione urbanistica o la sicurezza.”

Esattamente ciò che oggi accade sui gruppi Facebook e su piattaforme come Nextdoor.

11. Collegamenti a siti web durante le trasmissioni TV

“Le trasmissioni televisive includeranno link a siti web e contenuti complementari a ciò che si sta guardando.”

Oggi, QR code e link interattivi appaiono sempre più spesso in TV, confermando la visione di Gates.

12. Comunità online basate sugli interessi

Gates affermava:

“Le comunità online non saranno più legate alla posizione geografica, ma piuttosto agli interessi personali.”

Oggi, grazie a piattaforme come Reddit e Discord, le persone si connettono in base agli interessi condivisi, indipendentemente dalla loro posizione nel mondo.

13. Software per la gestione dei progetti

Strumenti come Slack, Microsoft Teams e Trello hanno reso la collaborazione lavorativa più semplice che mai.

Gates aveva previsto questa evoluzione:

“I project manager potranno cercare collaboratori online, descrivere i progetti e ricevere suggerimenti su persone disponibili con le competenze richieste.”

14. Piattaforme di networking aziendale

Siti come Fiverr e Upwork permettono oggi alle aziende di connettersi con potenziali collaboratori in modo efficiente.

“Le aziende potranno fare offerte per lavori, sia che si tratti di un progetto di costruzione, di una produzione cinematografica o di una campagna pubblicitaria.”

15. Reclutamento online

Oggi, la maggior parte delle persone cerca lavoro online tramite piattaforme come LinkedIn e Indeed.

Nel 1999, la ricerca di lavoro avveniva ancora principalmente di persona, ma Gates aveva previsto il cambiamento:

“Le persone cercheranno e troveranno lavoro tramite internet.”

Conclusione

Con così tante previsioni divenute realtà, è chiaro che se Gates dovesse fare nuove previsioni per i prossimi 25 anni, varrebbe la pena ascoltarlo attentamente.