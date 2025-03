Francesca Piccinini racconta: “Una donna mi invia scatti imbarazzanti, dichiara di essere la mia partner”

Oggi Francesca Piccinini, ex pallavolista di successo, ha 46 anni e ha ufficialmente appeso le scarpe al chiodo dopo un ritorno in campo a 41 anni. Nonostante il ritiro, la pallavolo continua a occupare un posto importante nella sua vita. Attualmente, Piccinini lavora come commentatrice per Sky Sport e collabora con la società di pallavolo Chorus a Bergamo, dove si occupa delle giovani atlete. Tuttavia, ha rivelato di non toccare un pallone da quattro anni.

Oltre al suo impegno nel mondo della pallavolo, Francesca assiste il suo compagno, l’ex calciatore Cristiano Doni, nel circolo di padel che lui gestisce a Bergamo. La loro relazione è solida e autentica, ma c’è una situazione particolare di cui Piccinini ha parlato. Una fan cinese, che sostiene di essere la sua fidanzata, ha iniziato a perseguitarla.

Francesca ha spiegato: “Questa donna, che forse mi ha incrociato quando con la nazionale sono stata a Pechino, mi scrive assurdità da anni: ha scovato il profilo di mia madre e le dice che lei è la mia fidanzata, che mi ama o mi odia a seconda del giorno. Ha la foto del profilo con un montaggio di noi due, se intercetta commenti di miei amici capita che li insulti. Mi ha mandato foto imbarazzanti, a dire poco. L’ho bloccata ma ricompare con altri profili. Ho deciso di ignorarla. Se ho denunciato? No. Finora la distanza ha permesso di mettere un argine.”

Nel corso della sua carriera, Francesca Piccinini è diventata un’icona della pallavolo italiana, avendo conquistato numerosi titoli, tra cui un oro mondiale e uno europeo, oltre a cinque campionati italiani e sette Champions League a livello di club. Ha anche ricevuto vari riconoscimenti come MVP e un Cavalierato al merito della Repubblica italiana. Oggi, si dedica con entusiasmo al padel, sport che ha scoperto di amare. “Lo adoro. Ruolo: sinistra in attacco. Io attacco qualsiasi cosa. Con Cristiano abbiamo una regola sacra: non giocare partite tra noi. Mai,” ha affermato.

La decisione di non sfidarsi nel padel è motivata dalla loro natura competitiva. Doni ha confermato: “Confermo. Noi due insieme in campo no. Sennò chissà come finirebbe…”

Francesca è un personaggio molto amato a Bergamo, città in cui ha giocato per 13 anni, ma ha scelto di trasferirsi a Milano. “No, sono residente a Milano. Quattro anni fa, dopo una vita con il trolley, ho deciso: faccio l’investimento e – come caldeggiavano mamma e papà – cedo al mattone. Zona Monumentale, un’ottantina di metri quadri: carinissima, una bomboniera proprio come la volevo io,” ha spiegato. Riguardo al suo acquisto, ha aggiunto: “Ho comprato casa a Milano quando i prezzi decollavano? Infatti mio padre, saputa la cifra per le dimensioni dell’appartamento, non ci ha girato intorno: sei pazza.”

Piccinini ha trovato il mercato immobiliare milanese piuttosto impegnativo. “L’impatto con il mercato immobiliare milanese non è stato semplicissimo. Preferisco sorvolare…” ha commentato. Ha scelto di vivere a Milano per la sua comodità lavorativa e per la vicinanza a amici e squadre. “Per il lavoro Milano è comodissima. Inoltre, avendo vissuto in molte città del nord (Bergamo, Novara, Torino, Modena), ho immaginato che fosse una buona base per essere vicina a tutto: gli amici, le squadre,” ha aggiunto.