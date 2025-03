Iginio Massari: “Dormo solo 3 ore al giorno per necessità. Un incidente in moto infranse il sogno di diventare pugile”

Ieri, sabato 15 marzo 2025, Iginio Massari è stato ospite del programma Verissimo, dove ha condiviso dettagli della sua vita, evidenziando momenti significativi e difficoltà che hanno segnato il suo percorso. Il noto pasticciere e personaggio televisivo ha parlato del suo libro autobiografico, soffermandosi su esperienze dolorose, tra cui la morte della sorella e un grave incidente in moto che ha cambiato il corso dei suoi sogni.

Nella sua infanzia, Massari ha vissuto eventi drammatici. “Sono nato nel periodo della seconda guerra mondiale. Mia madre è sempre stata una donna di ferro, mio padre fu arrestato perché era un socialista, era contro la politica di quel momento, e mia madre riuscì a farlo liberare,” ha raccontato. La perdita della sorella Gabriella, annegata, ha segnato profondamente la sua famiglia. “Da lì sono iniziate le cose negative della famiglia. Mamma ha sofferto tantissimo, sorrideva solo perché al mattino scendeva a gestire la trattoria. Apriva alle 4 del mattino, io mi abituai a dormire pochissimo. Oggi dormo 3, 3 ore e mezzo al giorno. È diventata un’abitudine e una necessità. Non sono capace a fare le vacanze, dopo 3 giorni mi stanco,” ha aggiunto Massari.

Parlando dei sacrifici legati al lavoro, ha affermato: “Ho insegnato anche ai miei figli che i sacrifici, se si raggiungono gli obiettivi, non ce ne sono. Il mio lavoro mi ha dato tanto, forse anche troppo.”

Uno degli eventi più traumatici della sua vita è stato un incidente in moto avvenuto nel 1964. “Una macchina sbucò da uno stop ignorato e mi scaraventò nella corsia opposta. Una macchina mi schiacciò. Fui catapultato in un incubo senza fine, mi ricoverarono per tanto tempo,” ha spiegato Massari nel suo libro. Ha continuato a raccontare a Silvia Toffanin: “Fu un momento difficile. Persi 3 o 4 mesi della mia vita, non realizzai il tempo. Avevo appena aperto un laboratorio di pasticceria, avevo 20 anni circa. Fu il momento più duro che ho attraversato. Ma si riesce sempre a superare certe tragedie. Sognavo di diventare un campione olimpico del mondo del pugilato. Ma sono rimasto una promessa.”

Oltre alla sua carriera professionale, Massari ha parlato del suo amore per Maria, con cui è sposato da 53 anni. Ha condiviso come il loro legame abbia affrontato vari ostacoli. “Le liti ci sono sempre, non è sempre stato tutto rose e fiori. Ma abbiamo sempre trovato il punto per risolvere i problemi,” ha dichiarato. Massari ha ricordato il periodo post-incidente, quando era zoppo e ha trascorso sei mesi in ospedale. “Mi diedero anche l’olio santo dopo 9 giorni. C’erano due medici che dissero: ‘Non credo alla Madonna, ma questo il quadro lo deve portare’.”

In studio, è intervenuta anche la figlia Debora, che ha seguito le orme del padre nel mondo della pasticceria. “Lui è una persona molto severa, pretende tanto dagli altri. È un uomo molto buono, generoso, non si risparmia mai. Divulga tanto, aiuta tanto le persone, è un bell’esempio da seguire,” ha affermato Debora, che è spesso ospite di MasterChef. Ha aggiunto che, oltre alla pasticceria, si dedica anche alla danza, descrivendola come una forma di libertà e supporto: “Ballare per me è un modo per sentirmi libera, è di supporto, come una terapia.”