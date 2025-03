Luciana si dichiara a Egidio durante C’è posta per te: “Questa sera viagra”, Maria De Filippi: “Preferisco non commentare”

Luciana, una donna che ha vissuto una lunga storia di amore non consumato, ha sorpreso tutti durante l’ultima puntata di C’è posta per te dichiarando i suoi sentimenti a Egidio, un uomo che ha conosciuto al mare quando aveva solo 25 anni. La loro storia, che ha attraversato quattro decenni, è stata caratterizzata da incontri sporadici e una connessione profonda mai realmente esplorata. Durante il programma, Luciana ha raccontato come, nonostante la distanza e le circostanze della vita, il suo cuore sia rimasto legato a Egidio.

L’incontro tra i due risale a molti anni fa, quando Luciana era già madre di due figli e Egidio si preparava a partire per nuove avventure. I due si erano promessi di rimanere in contatto, ma solo due cartoline sono state scambiate nel corso di 40 anni. Luciana ha continuato la sua vita, sposandosi e avendo un terzo figlio, ma un sogno le ha cambiato la vita: una persona cara le ha suggerito di “cercare Pupo”, soprannome affettuoso con cui chiamava Egidio.

Determinata a ritrovare il suo vecchio amico, Luciana ha pubblicato un annuncio su Facebook con la scritta “Cercasi disperatamente Pupo”. Dopo sei mesi di attesa, finalmente hanno stabilito un contatto. La videochiamata ha portato a un incontro fissato a Taranto, dove Luciana ha viaggiato da Firenze per rivedere Egidio. Tuttavia, l’incontro non è andato come sperato: Egidio, pur essendo gentile e premuroso, non ha mostrato alcun interesse romantico, limitandosi a un comportamento amichevole. Luciana ha cercato di giustificare la sua reazione, pensando che potesse essere influenzata dall’imminente operazione per la cataratta di Egidio.

Maria De Filippi, conduttrice del programma, ha commentato con ironia la situazione, raccontando come Luciana avesse deciso di trasferirsi a Taranto in un camper, ma fosse stata costretta a dormire su un divano letto mentre Egidio occupava il soppalco della casa. La tensione è aumentata quando Luciana ha deciso di dichiararsi ufficialmente a Egidio, leggendo un messaggio preparato in anticipo.

“Ho fatto di tutto per trovarti. Ci siamo ritrovati dopo 40 anni, da tre anni ci frequentiamo. Tu sei sempre gentile, premuroso. Ma mai mi hai sfiorato la mano, mai una carezza sul viso. Mi hai conquistato con il rispetto che hai nei miei confronti. Sono qui per dirti quello che provo per te. Ho il desiderio di baciarti, non sono mai riuscita a dirti queste cose, ma stasera è arrivato il momento di rischiare”, ha letto Luciana, esprimendo le sue emozioni in modo chiaro e diretto.

La reazione di Egidio è stata inaspettata: inizialmente si è commosso, ma poi ha scoppiato a ridere, definendo Luciana “matta” per avergli detto di voler visitare i Musei Vaticani. La conversazione ha preso una piega leggera, con Luciana che ha scherzato sulla sua condizione di vergine, mentre Egidio ha ironicamente sottolineato che, nonostante avesse tre figli, lei fosse ancora in cerca di affetto.

Luciana ha manifestato chiaramente il suo desiderio di baci e di divertirsi, affermando: “Si va di viagra”, provocando la reazione divertita di Maria De Filippi, che ha cercato di defilarsi dalla conversazione. Egidio ha risposto con una battuta, dicendo: “A 80 anni ce ne vorrebbe una cassetta”. La tensione comica ha alleggerito l’atmosfera, e infine Luciana ha avuto l’opportunità di avvicinarsi a Egidio.