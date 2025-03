Schianto tra auto e moto nel Bresciano, addio alla 31enne Eleonora Masseni: chi era

Nella notte tra il 14 e il 15 marzo, un tragico incidente stradale ha avuto luogo a Fantona Nuova, lungo la strada provinciale SP11 a Desenzano (Brescia). Un camion e un’automobile si sono scontrati, causando la morte di Eleonora Masseni, una donna di 31 anni. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi, compresi gli operatori sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto di Eleonora, una Citroen C3, ha impattato violentemente contro un camion. Si sospetta che la donna possa aver perso il controllo del veicolo a causa della pioggia intensa che stava cadendo in quel momento. L’impatto è stato così violento che l’automobile è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Immediatamente, sono stati allertati i soccorsi per far fronte alla situazione.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare intensamente per estrarre il corpo di Eleonora dalle lamiere dell’auto, che era andata completamente distrutta. Una volta recuperato, il corpo è stato affidato ai medici e ai paramedici del 118, che erano stati inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, avvenuto sul colpo.

Dopo l’incidente, i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare per mettere in sicurezza l’area coinvolta. Nel frattempo, gli agenti della polizia stradale e i carabinieri di Desenzano hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni di soccorso e indagine, è stata necessaria la chiusura della strada per diverse ore.

Eleonora Masseni era originaria di Dosolo, un comune situato in provincia di Mantova, ma risiedeva a Peschiera del Garda. Lavorava come ragioniera e la sua prematura scomparsa ha lasciato un grande vuoto tra familiari e amici. La comunità è in lutto per la perdita di una giovane donna che aveva ancora tanto da dare alla vita.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le cause esatte dell’incidente e per comprendere se ci siano stati fattori che abbiano contribuito alla tragedia. La pioggia battente, che ha caratterizzato la serata, potrebbe aver giocato un ruolo significativo nella perdita di controllo del veicolo da parte di Eleonora.

Il sinistro ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella zona, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. Le forze dell’ordine stanno esaminando attentamente le testimonianze e le prove raccolte sul luogo dell’incidente per determinare le responsabilità e prevenire futuri incidenti simili.