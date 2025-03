Mio marito mi ha tradita con la moglie del mio capo — Il giorno seguente, il mio capo mi ha fatto una proposta inaspettata

Avrei dovuto intuire che qualcosa non andava non appena siamo entrati nell’elegante villa di Richard. Nonostante avessi scelto con cura il mio tubino nero per l’occasione, mi sentivo stranamente a disagio. Mio marito, Éric, sembrava invece completamente a suo agio, forse fin troppo.

« Resta con me stasera, per favore, » gli sussurrai, aggrappandomi al suo braccio non appena arrivammo.

Lui annuì distrattamente, ma i suoi occhi vagavano già per la sala, alla ricerca di qualcosa… o di qualcuno.

La serata trascorse tra conversazioni superficiali e calici di champagne. Éric sembrava essere scomparso tra la folla, probabilmente intento a socializzare. Ma, dopo un po’, un’inquietudine silenziosa cominciò a farsi strada dentro di me.

Fu allora che Richard si avvicinò.

« Denise, hai visto Vanessa? » mi chiese con voce apparentemente calma, ma nei suoi occhi brillava un’inconfondibile tensione. Vanessa, sua moglie, era una donna di straordinaria eleganza e sempre sicura di sé.

Scossi la testa. « No, non l’ho vista. E tu hai visto Éric? »

Ci scambiammo uno sguardo e, senza bisogno di parole, capimmo entrambi che qualcosa non andava.

Insieme, iniziammo a cercarli.

Attraversammo diverse stanze, il battito del mio cuore accelerando a ogni passo. Quando arrivammo davanti alla porta che conduceva alla soffitta, un presentimento mi strinse lo stomaco.

Richard girò la maniglia. La porta si aprì con un cigolio.

Fu allora che li vedemmo.

Éric e Vanessa, avvinghiati in un’intimità che non lasciava spazio a dubbi. Non si accorsero nemmeno della nostra presenza fino a quando non lasciai sfuggire un sussulto strozzato.

Éric mi guardò, pietrificato, con gli occhi sgranati mentre cercava disperatamente una scusa che non arrivava. Vanessa, invece, sembrava semplicemente infastidita di essere stata interrotta.

Non potevo sopportare un solo istante di più quella scena di tradimento. Senza dire una parola, mi voltai e lasciai la stanza, sentendo il mio mondo andare in frantumi. Richard restò immobile, paralizzato dalla scena che aveva appena scoperto.

Il peggior incubo diventa realtà Tornata a casa, mi aspettavo di crollare sotto il peso dell’angoscia, ma qualcosa dentro di me si opponeva al dolore. Sentivo solo un vuoto.

Poco dopo, Éric rientrò. Mi aspettavo delle spiegazioni, delle scuse… Ma niente di tutto questo arrivò.

« Perché, Éric? » sussurrai infine. « Perché proprio lei? Perché adesso? »

Mi guardò con uno sguardo freddo che non gli avevo mai visto prima.

« Cambia qualcosa? È finita tra noi, Denise. È meglio che tu vada via. »

Lo fissai, incredula. « Andare via? Ma questa è casa nostra. »

« No, » rispose con calma. « Questa casa apparteneva a mia nonna. Non hai alcun diritto su di essa. Vanessa verrà presto qui, sarebbe meglio che tu non fossi qui quando arriverà. »

Le sue parole furono una pugnalata al cuore. In preda a una disperazione silenziosa, raccolsi in fretta qualche vestito in una valigia e me ne andai.

Mi rifugiai in un motel squallido alla periferia della città. Le pareti erano sottili, la luce tremolante, il letto scomodo. Ma il peggio era il vortice di pensieri che mi affollava la mente, incapace di accettare ciò che era successo.

Poi, nel cuore della notte, un rumore mi fece trasalire.

Toc, toc.

Mi irrigidii. Chi poteva essere a quest’ora?

« Denise, sono io. »

Era la voce di Richard. Cosa ci faceva lì?

Un’inaspettata proposta Aprii la porta e lui entrò. Nonostante il suo aspetto composto, i suoi occhi brillavano di un’intensità inquietante.

Posò un borsone sul letto. « Non puoi restare qui, » dichiarò.

Lo guardai, confusa. « Richard, cosa stai facendo qui? E cos’è quel sacco? »

Lui ignorò la mia domanda, guardandosi intorno con disprezzo. « Questo posto è un tugurio. Tu meriti molto di più. »

Incrociai le braccia. « E cosa proponi, esattamente? »

Senza dire una parola, aprì la borsa.

All’interno, intravidi delle piccole gabbie… piene di ratti vivi che si dimenavano furiosamente.

Mi sentii gelare. « Richard… cos’è questa follia? »

Un sorriso compiaciuto si dipinse sul suo volto. « Ascoltami, Denise, non possiamo cambiare ciò che ci hanno fatto. Ma… possiamo divertirci un po’. »

Mi immobilizzai, scioccata.

« Hai ancora le chiavi della casa? » chiese con voce suadente.

Deglutii. Annuii lentamente, il cuore che batteva all’impazzata.

La vendetta perfetta Guidammo in silenzio fino alla casa. Mi chiedevo ancora se fossi davvero pronta a farlo. Ma la rabbia, il dolore e il senso di tradimento ribollivano dentro di me.

Quando arrivammo, Richard mi guardò in attesa. Con le mani tremanti, feci scattare la serratura. Entrammo senza fare rumore, salendo le scale con passi felpati.

Davanti alla porta della camera da letto, Richard mi fece cenno di aprire il sacco.

Inspirai profondamente. Poi, con un gesto deciso, liberai i ratti.

In pochi secondi, gli animali si sparpagliarono nella stanza, tra lenzuola e vestiti.

Fuggimmo via, soffocando le risate mentre, poco dopo, dall’interno della casa si levavano grida di panico.

Mi accasciai accanto a Richard, ridendo in modo incontrollato. Per la prima volta da giorni, mi sentivo leggera.

Dopo un momento, Richard si voltò verso di me. « Hai fame? Andiamo a fare colazione. »

Lo guardai, sorpresa. « Colazione? Dopo tutto questo? »

Annuii.

« È il modo perfetto per ricominciare, non credi? » disse con un sorriso complice.

E aveva ragione.

Era tempo di ricostruire la mia vita. Questa volta, a modo mio.