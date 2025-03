Mara Venier con Marina Peroni e Sandro Giacobbe riflette sul marito e si commuove: “So cosa state passando”

Durante la puntata di oggi di Domenica In, trasmessa in diretta su Rai 1, Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime mentre rifletteva sulle difficoltà del marito, Nicola Carraro. Negli ultimi giorni, Carraro ha condiviso sui social la sua condizione, mostrando di essere costretto a una sedia a rotelle a causa di un’ernia del disco, una situazione che lo affligge da tempo. Lo scorso gennaio, in un post, aveva descritto la sua condizione come una “combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni”, che lo ha costretto a fermarsi.

Durante il programma, quando Sandro Giacobbe ha dedicato un pensiero a Carraro, la conduttrice Venier si è visibilmente commossa. La presenza di Giacoobe, affiancato dalla moglie Marina Peroni, ha portato alla luce anche le sue difficoltà legate a una malattia grave. Giacobbe, che sta combattendo contro un tumore, ha rivelato di essere costretto a utilizzare una carrozzina dal 6 febbraio, a causa di un problema all’anca. Ha spiegato: “Ho scoperto che la cura che sto facendo non ha attecchito come doveva sulle ossa”.

La moglie Peroni ha aggiunto: “È difficile, ti vengono mille paure. È difficile mantenere il sorriso, ma noi ce la facciamo lo stesso, sorridiamo lo stesso”. Giacobbe ha continuato: “Questa situazione, qui in studio, per me è vita, per questo ho voluto essere qui, parlarne e mandare un messaggio di incoraggiamento”. Le parole dei due artisti hanno toccato profondamente Venier, che ha commentato: “Capisco Marina, capisco anche te Sandro, ma soprattutto Marina”, prima di scoppiare in lacrime, pensando alla salute di Carraro.

In un momento di grande emozione, Giacobbe ha espresso un abbraccio a Carraro, dicendo: “Da quando l’ho conosciuto è entrato nel mio cuore”. In risposta alla commozione di Venier, Peroni si è alzata per abbracciarla, dicendo: “Scusate, mi hai fatto un trappolone”, prima di cambiare argomento.

Una settimana fa, Nicola Carraro aveva aggiornato il suo profilo Instagram per informare i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Costretto a utilizzare una sedia a rotelle, ha scritto: “Buon giorno amici di abbracciamoci con le parole. Sono passati 107 giorni dall’inizio della mia “simpatica” ernia del disco e così mi ritrovo”. A gennaio, Carraro aveva parlato di una “combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni che mi ha steso”, evidenziando la gravità della sua situazione.

L’episodio di oggi ha messo in luce non solo le difficoltà personali di Mara Venier e Nicola Carraro, ma anche la forza e il sostegno che possono derivare dalla condivisione delle esperienze di vita, specialmente in momenti di crisi. La presenza di Sandro Giacobbe e Marina Peroni ha creato un’atmosfera di solidarietà e comprensione, mostrando come la malattia possa unire le persone, nonostante il dolore e le paure che essa comporta.

Mara Venier, nota per la sua empatia e sensibilità, ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante affrontare le sfide della vita con il supporto degli altri. La sua reazione in diretta ha colpito il pubblico, testimoniando l’intensità delle emozioni che circondano la malattia e la vulnerabilità umana.

Il programma di oggi ha offerto un’importante riflessione su come le difficoltà personali possano influenzare non solo le vite degli individui, ma anche le relazioni interpersonali. La malattia, con le sue incertezze e paure, è stata al centro della discussione, dimostrando che la forza di fronte alle avversità può manifestarsi anche attraverso il sostegno reciproco e la condivisione delle esperienze.