Sandro Giacobbe parla della sua malattia a Domenica In e si toglie la parrucca: “Ho sempre riflettuto sulla mia immagine”

Ospite della puntata di oggi di Domenica In, trasmessa su Rai 1, Sandro Giacobbe ha aperto il suo cuore riguardo alla malattia che lo ha costretto a utilizzare una carrozzina. Affetto da un tumore, Giacobbe ha spiegato che la sua condizione è peggiorata a causa di un problema all’anca, che ha reso impossibile per lui camminare. “Ho avuto un problema all’anca, parte del femore. Purtroppo, per situazioni legate alla malattia, che, nonostante le cure adeguate sulla parte delle ossa, non ha attecchito come avrebbe dovuto”, ha dichiarato.

Durante il suo intervento, Giacobbe ha rivelato che i medici gli hanno prescritto di non stare più in piedi, avvertendolo di un rischio di rottura del bacino. “Dal 6 gennaio non sono più uscito perché se mi avessero visto in carrozzina mi avrebbero fatto foto. Ora voglio annunciarlo pubblicamente”, ha aggiunto. In un momento toccante, ha deciso di togliere la parrucca, che ha soprannominato “Teresa”, per mostrare la sua autentica condizione.

La moglie di Giacobbe, Marina Peroni, è stata presente in studio e ha condiviso la loro storia. “Stiamo insieme dal 2010, si è ammalato nel 2015. Le cose sono andate bene, fino a ottobre dell’anno scorso, quando tutto si è complicato e sono andata dallo psicologo. Avevo paura di non riuscire ad affrontare questo percorso, l’abbiamo affrontato con serenità. Gli faccio le battute sulla Teresa”, ha raccontato. Quando Giacobbe è stato interrogato su chi fosse “Teresa”, ha spiegato: “Uno dei miei crucci più grandi è sempre stata l’immagine. Prima della chemio, pensavo alla mia immagine. La Teresa è questa”, ha detto, prima di rimuovere la parrucca. Ha poi scherzato, affermando: “La carrozzina è la mia Ferrari, sdrammatizziamo”.

Giacobbe ha continuato a esprimere la sua gratitudine per la vita, sottolineando l’importanza di stare in studio. “Questa situazione, qui in studio, per me è vita, per questo ho voluto essere qui, parlarne e mandare un messaggio di incoraggiamento”, ha affermato. Ha anche rivelato di aspettare un nuovo farmaco, previsto per maggio o giugno, che potrebbe aiutarlo nella sua battaglia contro la malattia. “Va ad agire sulle ossa, va a sterminare le cellule che aggrediscono le ossa. È un’altra speranza, non bisogna mai perderla”, ha concluso.

L’intervento di Giacobbe ha toccato profondamente il pubblico e ha messo in evidenza l’importanza di affrontare le sfide della vita con coraggio e determinazione. La sua storia personale è diventata un esempio di resilienza e speranza, dimostrando che anche nei momenti più difficili è possibile trovare la forza per andare avanti.

La presenza di Marina Peroni accanto a Giacobbe ha evidenziato il supporto fondamentale che la famiglia e gli amici possono offrire durante i periodi di difficoltà. La loro unione è stata un faro di luce in un momento buio, mostrando come l’amore e la comprensione possano aiutare a superare le avversità.

Inoltre, il messaggio di Giacobbe è chiaro: nonostante le difficoltà fisiche e le limitazioni imposte dalla malattia, è fondamentale mantenere viva la speranza e continuare a combattere. La sua determinazione a condividere la propria esperienza in un contesto pubblico serve a ispirare altri che potrebbero trovarsi in situazioni simili.

La puntata di oggi di Domenica In non solo ha offerto uno sguardo intimo sulla vita di Sandro Giacobbe, ma ha anche creato uno spazio di dialogo e consapevolezza riguardo alle malattie gravi e alle loro implicazioni. La sincerità con cui Giacobbe ha parlato della sua condizione ricorda a tutti l’importanza di affrontare le sfide con il supporto dei propri cari e di non perdere mai la speranza, anche quando le circostanze sembrano insormontabili.