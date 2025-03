Schianto nel Barese, un’auto si rovescia e termina fuori strada: morto un 47enne

Nella notte tra il 15 e il 16 marzo, un grave incidente ha avuto luogo sulla strada provinciale che collega Santeramo in Colle, in provincia di Bari, a Matera. Un’automobile, alla cui guida si trovava Daniele D’Andrea, un uomo di 47 anni, è finita fuori strada, provocando la morte immediata della vittima. Secondo le prime informazioni disponibili, D’Andrea ha perso il controllo del veicolo per motivi ancora da chiarire, ribaltandosi e finendo sul ciglio della strada.

Gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Purtroppo, i medici e i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di D’Andrea, che è morto sul colpo. I carabinieri hanno avviato un’indagine per raccogliere le prove e ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, non sembrano esserci segni di frenata sull’asfalto, il che potrebbe indicare che D’Andrea potrebbe aver cercato di evitare un animale sulla carreggiata.

La notizia della tragedia ha colpito profondamente la comunità di Santeramo, dove D’Andrea viveva e gestiva una tabaccheria. Il sindaco di Santeramo, Vincenzo Casone, ha espresso il suo cordoglio attraverso i social media, scrivendo: “Un’altra giovane vita che finisce in un sabato sera che precede una giornata che dovrebbe essere di gioia e spensieratezza”. Ha poi aggiunto: “Alla madre, ai fratelli, ai cari Nunzio e Lucia, alla famiglia tutta il mio abbraccio forte e di tutta la comunità. Riposa in pace, caro Daniele”.

Amici e conoscenti di D’Andrea hanno condiviso numerosi messaggi di affetto sui social, ricordandolo come una persona di grande bontà. Un utente ha scritto: “La persona più buona esistente, il confidente sicuro, il porto sereno, la risata perenne, i programmi di vita, l’amore smisurato per gli animali, le cene meravigliose, i regali inaspettati, gli sguardi complici, i racconti dei viaggi dettagliati, le passioni, i giochi con i bambini. Oggi il mondo perde una perla meravigliosa di cui cuore non si poteva concepirne misura”.

Il triste evento ha sollevato domande sulla sicurezza stradale e sulle condizioni delle strade provinciali. La comunità di Santeramo in Colle si è unita nel dolore per la perdita di D’Andrea, un uomo ben voluto e rispettato da tutti. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano e lo amavano.

Le indagini continuano, e i carabinieri stanno esaminando ogni aspetto dell’incidente per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questa tragedia. L’assenza di segni di frenata potrebbe suggerire che D’Andrea non abbia avuto il tempo di reagire, ma solo ulteriori accertamenti potranno fare chiarezza su quanto accaduto.

La comunità di Santeramo è in lutto, e i messaggi di cordoglio continuano a pervenire da parte di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Daniele D’Andrea. La sua vita, purtroppo spezzata in modo così tragico, sarà ricordata da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.