Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli omaggiano Eleonora Giorgi: “Alla fine desiderava andare via, non ce la faceva più”

Nella puntata di oggi di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli hanno condiviso il loro ricordo della madre, Eleonora Giorgi, che è venuta a mancare il 3 marzo a causa di un tumore al pancreas. La trasmissione ha offerto un momento toccante per riflettere sulla vita e sull’eredità dell’attrice, che ha lasciato un segno profondo nei cuori di chi la conosceva.

Silvia Toffanin, visibilmente commossa, ha aperto il segmento dicendo: “Siete stupendi, un amore così verso vostra mamma è stato apprezzato e ammirato da tutti”. Questa affermazione ha dato il via a un dialogo emozionante, in cui i due ospiti hanno espresso il loro dolore e la loro gratitudine per la madre. Paolo Ciavarro ha affermato: “Per noi non è stato facile. Le abbiamo restituito tutto l’amore che ci ha dato, è stata incredibile. Per strada le persone mi ringraziano per la forza che ha saputo trasmettere”.

Andrea Rizzoli ha aggiunto un pensiero significativo, sottolineando l’impatto che Eleonora ha avuto sulla comunità: “La più bella eredità che ci ha lasciato è l’amore di un intero paese. Sarebbe stata contenta di vedere tutte quelle persone al suo funerale. A noi ha riempito il cuore di gioia, è stato un momento stupendo”. I funerali dell’attrice si sono tenuti nella chiesa degli Artisti a Roma, con la presenza di molti amici e colleghi che le sono stati vicini nel corso degli anni.

La malattia di Eleonora Giorgi ha avuto un effetto unificante su Paolo e Andrea, avvicinandoli ulteriormente. Paolo ha descritto la madre come “il punto di riferimento, sarà sempre con noi. A lei interessava non vederci tristi”. Ha anche ricordato il suo sorriso contagioso, che ha saputo alleggerire anche i momenti più difficili: “È sempre riuscita ad alleggerire ogni situazione. Ha reso tutto facile con una battuta e un sorriso. Mamma è stata la colonna portante della mia vita, adesso lo è Andrea”.

In un passaggio commovente, Rizzoli ha parlato della presenza dell’ex marito di Eleonora, Massimo Ciavarro, che è rimasto al suo fianco fino all’ultimo giorno. “Lui era un protagonista silenzioso. Il giorno in cui è morta era in clinica dalle 5.30 del mattino”, ha spiegato. Andrea ha descritto il momento della morte: “Se ne è andata quando le tenevamo le mani, è stato un momento strano e unico. La bellezza e la tragedia si sono unite”.

Un altro aspetto toccante della conversazione è stato il legame tra Eleonora e il nipote, Gabriele, figlio di Paolo e Clizia Incorvaia. Paolo ha rivelato che l’attrice desiderava che, dopo la sua morte, fosse detto al piccolo che era diventata un angelo. “Pensare che mamma non ci sarà più nella vita di Gabriele è la cosa che mi fa più male. Oggi il vuoto si sente più che mai, ma ha capito che è diventata un angelo. Alla fine voleva andarsene, era stanca e non ce la faceva più”, ha detto Ciavarro.

Rizzoli ha aggiunto una nota di speranza, affermando che “crescendo potrà capire chi è stata sua nonna, potrà rimettere insieme i pezzi del puzzle. Vorremmo che fosse ricordata con un sorriso”. Questo desiderio di mantenere viva la memoria di Eleonora attraverso l’amore e i ricordi positivi è un tema ricorrente nelle parole dei due figli.

La puntata di Verissimo ha offerto uno spazio per onorare la vita di Eleonora Giorgi, una donna che ha lasciato un’eredità di amore e gioia. La sua scomparsa ha segnato profondamente non solo i suoi familiari, ma anche l’intera comunità che l’ha amata e rispettata nel corso degli anni. La celebrazione della sua vita, attraverso i racconti di Paolo e Andrea, ha dimostrato quanto fosse amata e quanto la sua presenza continuerà a brillare nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta.